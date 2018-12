El Tribunal Oral Federal 4 resolvió excarcelar a José María Nuñez Carmona socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, excarcelado el miércoles, y al ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone, porque sus condenas aún no están firmes.

El TOF 4 emitió dos fallos en los que determinó que las libertades de Ciccone y Nuñez Carmona no representan un riesgo para otras investigaciones en curso, aunque determinó que, como Boudou, ambos tendrán prohibido salir del país y deberán utilizar una tobillera electrónica.

El fallo fue alcanzado con los votos de las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti que dispusieron, además, sendas fianzas de un millón de pesos, mientras que el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, se opuso a los pedidos de excarcelación.

En relación a Nuñez Carmona, las juezas sostuvieron que "cuando se observa su conducta procesal en éste y en otros procesos penales, no se encuentra la existencia de un riesgo procesal a la altura de lo que la Corte Federal exige", por lo que determinaron que corresponde excarcelarlo.

Sobre Nicolás, las juezas entendieron que no tiene capacidad para entorpecer la investigación del caso Ciccone 2 -que investiga el origen del dinero que se utilizó en la operación- causa en la cual ya fueron dictados los procesamientos de los acusados sin prisión preventiva y destacaron que es "inverosímil" el riesgo de fuga por su avanzada edad y su arraigo familiar.

Núñez Carmona fue condenado a cinco años y seis meses de prisión como partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el mismo juicio oral que se le siguió a Boudou.

Ambos quedaron presos apenas se leyó el veredicto, hace cuatro meses, por orden del Tribunal Oral pese a que la condena no está firme porque fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El ex vicepresidente fue acusado de quedarse con la imprenta con capacidad para imprimir billetes a través de testaferros y fue condenado a 10 años y cinco meses de prisión a través de un fallo que no está firme porque fue apelado por su defensa ante la Cámara de Casación penal.

Nicolás Ciccone, por su parte, fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel pero se le concedió la prisión domiciliaria por su avanzada edad. Una vez que cumplan con el trámite de depósito de la fianza, Ciccone y Nuñez Carmona recuperarán su libertad como pasó ayer con el ex vicepresidente Boudou.