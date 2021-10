Los cortes de calles y accesos a la Ciudad realizados este jueves por distintas organizaciones piqueteras de izquierda provocaron la reacción de José Luis Espert en pleno centro porteño. El candidato a diputado nacional por Avanza Libertad se bajó del auto para quejarse de la protesta, e insultó tanto a los piqueteros como a los policías que desviaban el tránsito.

Ocurrió en el cruce de la calle Perón y la avenida Huergo, donde un corte frenó la marcha de los automovilistas. "A ustedes deberían meterlos en cana porque no nos dejan transitar", les gritó el economista, indignado, a un grupo de manifestantes que se ubicaban sobre la senda peatonal para interrumpir la circulación de los vehículos.

.

Espert, que suele cuestionar la postura de las autoridades antes los cortes, expresó su malestar por la situación y hasta comenzó a dialogar con otros automovilistas, mientras señalaba a un grupo de piqueteros. "Vos podés creer que estos tipos cuidan el corte. La Policía cuida el corte, es una locura", sostuvo el candidato a diputado, que compite en la provincia de Buenos Aires.

En su cuenta de Twitter, el economista subió el video de ese momento y se despachó con un insulto: "La Capital aislada por piqueteros cuidados por órdenes de arriba y la p... madre que los p...".

La Capital aislada por piquetros cuidados por órdenes de arriba y la puta madre que los pario. pic.twitter.com/Ta9OatCgoj — Jose Luis Espert (@jlespert) October 14, 2021

Claro que no todo terminó ahí. En un segundo video, Espert apareció junto a su compañera de lista, Carolina Píparo. "Necesitamos ir a trabajar a La Plata y a Lomas de Zamora y acá estamos, rehenes de este piquete que no nos deja pasar. Tenemos más de dos horas de retraso. Ya lo vivimos cuando vinimos y ahora no podemos volver. Gente de laburo frenada por este corte”, se quejó la diputada bonaerense y postulante a legisladora nacional.

"Otro día más que el gobierno permite que nos impidan circular y trabajar. Desde el Congreso vamos a impulsar herramientas que permitan desalojar rápidamente calles y rutas. El derecho a la protesta no puede tener un sólo método", agregó Píparo en su cuenta de Twitter.

Una nueva polémica con Espert

A comienzos de esta semana, el economista había generado un amplia rechazo en las redes sociales, al cuestionar a la nueva denominación del Día de la Diversidad Cultural que se conmemora el último martes 12 de octubre.

"Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista", escribió Espert en su cuenta de Twitter, donde suele realizar comentarios controvertidos. Y luego arremetió contra el oficialismo: "Los simios drogados kirchneristas, no sabemos qué engendro lingüístico festejarán”.