La interna que vive Juntos por el Cambio, de a cara las PASO del próximo 12 de septiembre, tiene uno de sus principales ejes en el enfrentamiento entre Elisa Carrió y Facundo Manes. Y en las últimas horas, esta disputa sumó un nuevo capítulo. Se debe a que la líder de la Coalición Cívica-ARI subió la apuesta y ratificó que nunca le ofreció la candidatura a vicepresidente al neurocientífico en las elecciones presidenciales de 2015.

A través de un comunicado difundido por las redes sociales y compartido por la propia Carrió, la Coalición Cívica-ARI subrayó que su líder "no volverá a referirse al tema (del cruce con Manes) públicamente", aunque remarcó que "la desmentida de Toty Flores deja probada la verdad".

De todos modos, el texto no descartó que Carrió empiece sus acciones individuales contra Manes, a quien días pasados amenazó con llevar a la Justicia, luego de que el neurocientífico, precandidato a diputado nacional por la UCR en la provincia de Buenos Aires, dijera que la ex legisladora le había ofrecido que fuera su candidato a vicepresidente en las elecciones de 2015.

"Las acciones que Carrió pueda decidir iniciar pertenecen a su autonomía personal y a la esfera de lo privado", advirtió el comunicado de la Coalición Cívica-ARI.

El comienzo del enfrentamiento

Carrió ya había salido al cruce del médico el 27 julio pasado. "Manes está mintiendo. En Juntos por el Cambio tenemos una regla que es no mentirnos. Podemos tener discusiones pero todos tenemos amistad política. Este señor miente descaradamente", aseguró entonces la ex legisladora. Luego, el diputado Flores, de la CC-ARI, uno de los hombres de mayor confianza de Carrió y candidato a vicepresidente en 2015, realizó una exposición ante escribano público, donde ratificó los dichos de la dirigente y explicó que no hubo tal ofrecimiento a Manes.

En su declaración en la escribanía, Flores dijo, entre otras cosas, que "se trató de una cena informal, donde se trataron varios temas de actualidad, pero en ningún momento se le ofreció dicha candidatura (a Manes); inclusive se aclara que a esa cena asistió el señor Flores, ya como precandidato a vicepresidente de la señora Elisa Carrió".

El comunicado de la CC ARI intentó dar por concluido el episodio: "La desmentida de Toty Flores deja probada la verdad".