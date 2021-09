La política es el arte de lo posible y las disputas internas también. Ahora hay discusiones por determinar el búnker donde cada candidato quiere esperar el resultado de las próximas PASO del domingo que viene. No es un dato más, ya que para muchos dirigentes es una cuestión de cábala y hasta de muestra de poder dentro de cada partido o espacio.

La batalla más fuerte está en Juntos por el Cambio y sobre todo entre los candidatos Diego Santilli y Facundo Manes. El "Colo", candidato en la Provincia de Buenos Aires, ya tiene todo armado para esperar los resultados en un lugar histórico de la fuerza: Costa Salguero.

Juntos por el Cambio optmista de cara a las PASO.

Ese es el lugar elegido para aguardar la suma de votos, pero Santilli no estará sólo ya que allí también la candidata María Eugenia Vidal será parte de la espera junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

¿Todo Juntos por el Cambio van a la costanera? La líder del Pro, Patricia Bullrich, no sabe aún si se acercará a saludar a sus aliados, ya que avisó que esperará el resultado final en el Centro de Convenciones, ubicado en Palermo, sobre la avenida Libertador.

Ricardo López Murphy, un viejo conocido del arco política.

La ex ministra estará acompañada, en principio por Elisa Carrió y Miguel Angel Pichetto. Lejos de allí, el candidato radical Facundo Manes avisó que no piensa acercarse ni a Palermo ni a Costa Salguero. Hará pie, en principio en el hotel Bristol, en Capital, junto a su correligionario Adolfo Rubinstein y en provincia está armando un búnker en La Plata y otro en Vicente López.

Aún no decidió dónde hablará. Quien aún no decidió qué hará el domingo por la tarde es el economista y también parte de este grupo es Ricardo López Murphy. Ya fue invitado a Costa Salguero y al Centro de Convenciones, pero no contestó. Lo más seguro que se se sume a Vidal y Santilli, ya que si bien es de origen radical no mantiene una buena relación con Rubinstein y Manes.

El Frente de Todos, Chacarita y su cábala

Pero esa interna feroz no se dio en el Frente de Todos. La cábala es un factor importante para muchos candidatos. Por eso, el búnker elegido tanto para Leandro Santoro, cabeza de candidatos en CABA, como para Victoria Tolosa Paz, en provincia, es el Complejo Art Media ubicado en Chacarita.

Ese fue el lugar elegido cuando Alberto Fernández y Cristina Fernández se consagraron presidente y vice en 2019. Todos los candidatos verán la decisión de las urnas en ese rincón cultural.

El Frente de Todos quiere reafirmar su autoridad en los comicios.

Los que también discutieron sobre dónde aguardar el conteo de sufragios fueron los del Frente de Izquierda, ya que históricamente se reunían en el Hotel Bauen, de avenida Callao, pero que en este momento y debido a la pandemia, cerró sus puertas. Surgieron varios lugares, pero seguro será en un hotel céntrico. Una decisión similar que tendría en carpeta el libertario porteño Javier Milei.

Aunque tendrá que hablar con su par José Luis Espert, quien intenta cosechar buenos frutos en tierra bonaerense y junto a su nueva aliada, Carolina Píparo. Falta menos para el 12 y las internas no cesan. Ahora, por dónde esperar lo que sucederá con las PASO.

Por C. S.