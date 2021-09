Fiel a su estilo altisonante y rupturista, con un discurso que incluyó insultos y descalficaciones, además de cantar parte de un tema de La Renga, el precandidato a diputado por “La Libertad Avanza”, Javier Milei, cerró anoche su campaña de manera formal en el anfiteatro del Parque Lezama, en un acto que logró una convocatoria que superó las expectativas de sus organizadores.

En ese lugar del barrio porteño de San Telmo, y junto a la número dos de la lista, la abogada Victoria Villarruel, y el primer candidato a legislador porteño, el youtuber financiero Ramiro Marra, Milei no sólo apuntó cañones contra el Frente de Todos, sino que dedicó varias frases a Juntos por el Cambio, fuerza a la que aludió irónicamente como "Juntos por el Cargo".

Hace años vengo diciendo que estos pelotudos me preocupan un montón. Y siempre se me matan de risa. Bueno… ahora también cantan pic.twitter.com/xwbxkEQpIX — #LaRomi (@LaRomiScalora) September 6, 2021

“Ellos no son oposición, son una pseudooposición, y nos han estado atacando en todo lo que va de la campaña. Hemos sufrido embates por parte de estos cínicos. En pocas palabras, dicen que los únicos que se pueden oponer a la tiranía de Alberto Fernández son ellos. Eso es de autoritarios”, se quejó el economista libertario, con el tono eufórico que caracterizan sus disertaciones tanto en actos públicos como en entevistas en distintos medios de comunicación.

En esa misma línea, Milei preguntó “¿Por qué carajo no los están parando? ¿Por qué no pararon la ley de teletrabajo, la ley de góndolas, la ley de alquileres y esta cuarentena que cercenó nuestra libertad? Ellos impulsaron algunas de ellas, son parte de la casta, son liberticidas. Si estamos a siete bancas de Venezuela, acá estamos los liberales para no dejarlos pasar”.

Posteriormente, convocó a los presentes a que lo acompañen “como hacen siempre con la definición del liberalismo de Alberto Benegas Lynch hijo: 'El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad'”.

.

“Dicen que no tenemos propuestas, ¿acaso no saben leer?”, disparó, para agregar que “le voy a decir a la casta política de mierda, chorra, parasitaria e inútil. que jamás voy a crear nuevos impuestos, jamás voy a ir en contra de la propiedad privada, jamás perseguiré a nadie".

"Pero sí lucharé para bajar los impuestos y el gasto público. Vamos a impulsar proyectos con fuerte base moral, nunca vamos a avalar el robo del Banco Central, vamos a destruirlo y eliminar para siempre el impuesto inflacionario”, prometió.

Sobre el Y agregó: "¡Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo!", mientras la gente le respondía: ¡Viva!.

Los otros referentes

Minutos antes, Marra -ex candidato a senador nacional en 2019 por Consenso Federal, espacio que lideró entonces Roberto Lavagna- sugirió no confundir la canción de “los ‘zurdos’ tienen miedo”.

En ese sentido, enfatizó: “Cantamos contra la izquierda, pero ellos nunca van a gobernar. Nosotros tenemos que cantar ‘la casta tiene miedo’, porque son todos zurdos. La casta tiene mucho miedo. Están mirando por televisión, redes y no entienden lo que está pasando. Es gente que está diciendo ‘basta, basta de que nos rompan las pelotas’”.

Marra también contó que a Milei lo conoce “hace 15 años” y que “en privado es buena persona”, con “valores”, y que “se postula porque nosotros lo necesitamos”. Y finalizó: “Sepan que acá somos liberales, somos argentinos de bien, somos librepensadores y ciudadanos del mundo. Estamos acá ganando una batalla cultural que recién empieza y el domingo va a ser fundamental".

.

En tanto, Villarruel lanzó diatribas contra "los que nos dicen fachos por quejarnos de que nos ahogan con los impuestos, o por oponernos a esa ideología de género 'hembrista' que al final discrimina entre hombres y mujeres y que nos quiere acallar". También apuntó "contra ese progresismo que nos mira desde una supuesta superioridad moral basada en lo políticamente correcto".

Además, la abogada proclamó que "estamos acá por amor a la Argentina" y le envió un saludo "a nuestros amigos de Vox", partido político de derecha fundado en España en diciembre de 2013, y que ha ido creciendo en caudal de votos en las sucesivas elecciones desde ese momento a la fecha.

Intercambios de mensajes con Bolsonaro hijo

Pocas horas antes del acto en Parque Lezama, Milei mantuvo una videoconferencia con el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de ese país, Jair Bolsonaro. A su término, el legislador aseveró en redes sociales: “No sólo nos encanta dejar a los zurdos locos, sino que nos une la liberad! Me encantaría visitarlo en Argentina. #TiemblenZurdos”.

El economista argentino le contestó: “Estimado Eduardo, hagamos una reunión en CABA que nos pare de frente al Grupo Puebla, sus socios y las tibias palomas funcionales al avance de la izquierda”.