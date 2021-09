A menos de siete días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO), Javier Milei cerró su campaña en Parque Lezama, donde concentró a un nutrido grupo de simpatizantes, que según adelantó el partido, se duplicó con respecto al lanzamiento en Plaza Holanda. Además de dejar muchos títulos y momentos divertidos, el economista parafraseó un tema de “ La Renga”, lo que le valió la respuesta de la banda.

Una vez hecha su triunfal entrada y ya en el escenario, el libertario cantó lo siguiente: “hola a todos yo soy el rey, soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta, sin entender, panic show a plena luz del día. Yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, toda la casta es de mi apetito. Viva la libertad carajo”.

Una gran cantidad de gente se concentró en Parque Lezama para escuchar a Javier Milei.

En consecuencia, los músicos salieron a “despegarse” del acto del ahora político argentino en redes sociales. “Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. Entre nosotros existen lazos y sentimientos, no queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”, redactaron en su cuenta de Instagram.

La Renga le respondió a Javier Milei a través de su cuenta de Instagram.

Por supuesto que el candidato a diputado por La Libertad Avanza no se iba a quedar en el molde y fiel a su estilo, salió a responderles. Lo hizo a través de Twittter y en respuesta a un usuario, que lo arrobó escribiendo “cuando la usaba la Cámpora no decían nada, tan anarcos no eran”, a lo que Milei replicó un viejo título que decía “con La Renga en el escenario y un fugaz paso de Cristina, el kirchnerismo hizo su fiesta en Plaza de Mayo”. Junto con la imagen, añadió un “parece que son un poco asimétricos...”.

En cuanto a su discurso, hay mucha tela para cortar, por ejemplo, defendió con uñas y dientes al mercado, exclamando que “antes de criticar al liberalismo, ¡pónganse de pie ratas! Porque en el liberalismo, solamente es posible progresar sirviendo al prójimo, con bienes de mayor calidad a un mejor precio. ¡Y aquel que gana dinero en el liberalismo, es un benefactor social, porque produce bienes de mejor calidad, porque produce laburo y porque genera bienestar!”.

Por supuesto que el socialismo no se iba a salvar de la furia del economista, que lo calificó como “un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinaron a 150 millones de seres humanos”.

La clase política también se llevó lo suyo. “Están tan asustados... ¿Por qué la casta política, chorra, parasitaria e inútil, le tiene miedo a la libertad? Probablemente debe ser porque se benefician mucho con el modelo actual, porque solo progresaron ellos y nosotros vivimos cada vez peor pese a que cada día trabajamos más. ¿Qué carajo están mirando, si aquellos países que son más libres, son ocho veces más ricos que los reprimidos?”, expresó con mucha efervescencia.

En cuanto a las encuestas, son bastante positivas para un espacio nuevo como el que lidera junto a Victoria Villarruel, ya que muchos especialistas le marcan un piso cercano al 7 u 8% y un techo del 14 o 13%.