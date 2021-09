El segundo en la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio que encabeza María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires revivió una vieja propuesta del ex presidente Mauricio Macri sobre eliminar el pago de la indeminización a un trabajador cuando es despedido sin causa. El precandidato a diputado nacional, Martín Tetaz, aseguró que en el mercado laboral se necesita una "flexiseguridad que combina libertad para entrar y salir de la relación laboral cuando vos quieras con un seguro de desempleo decente".

El economista que pelea por un lugar en el Congreso Nacional se encontró esta mañana con la respuesta del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que calificó de "problema ideológico y un error conceptual" la propuesta laboral. "No estoy de acuerdo con la libertad de despido sin pago".

"Esas propuestas no generan crecimiento de empleo, no van a ser aprobadas por un Congreso Nacional en el que estemos", sostuvo el ministro en referencia al bloque oficialista del Frente de Todos.

.

Tetaz hizo foco, de esta manera, en el régimen de contratación de los trabajadores. Para el economista que definirá este domingo en las elecciones legislativas si avanza de precandidato a candidato por una banca parlamentario precisó en declaraciones a radio Futurock que sus propuestas apuntan a “estabilidad monetaria, una reforma impositiva y modificación en las leyes laborales”.

De cara a las PASO 2021, Tetaz aseguró que “las reglas laborales que me gustan a mí son las de Dinamarca que es la flexiseguridad que combina libertad para entrar y salir de las relaciones laborales y un seguro de desempleo decente que tiene como contrapartida una capacitación y esfuerzo del Estado en tratar de reinsertarte rápido al mercado laboral”.

“Tiene que existir libertad para contratar y despedir empleados con un seguro de desempleo razonable”, resumió Tetaz a días de las elecciones legislativas.

Quienes se mostraron en sintonía con la consigna de Tetaz fueron Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una entrevista televisiva ayer por la noche en el canal América. "Hay que tener en cuenta a los trabajadores actuales y a los millones de personas que hoy no encuentran trabajo porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas (laborales) como estos. Por eso hay que ir yendo a un sistema, como el que tiene hoy el sector de la Construcción en la Argentina, donde tenes algo más parecido a un seguro que a tener que pagar la indeminización, e incluso para el trabajador termina siendo mejor. Tenemos que estudiar cómo podemos generalizarlo a otros sectores", afirmó.

La lista Juntos Podemos Más, que encabeza Vidal y que secunda Tetaz, cerrará hoy su campaña electoral con miras a las PASO del próximo domingo, en un acto que se hará en La Rural del barrio de Palermo. Acompañarán Rodríguez Larreta; y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

.

Sobre el asunto de la indeminización laboral, Tetaz concluyó que “la flexibilización laboral disminuye la informalidad. Nosotros proponemos flexiseguridad en el empleo. No podes traer un modelo que no funciona, donde el Estado no te provee bienes públicos de excelente calidad y por eso tenes que terminar pagando todo, salud, educación, seguridad”.

Al respecto, el ministro Claudio Moroni dio su mirada del asunto en diálogo con radio AM750. "El modelo de legislación laboral y sindical no son simplemente normas jurídicas, forman parte de la estructura política argentina. La protección del contrato de trabajo no es solamente a los ingresos, sino a la pertenencia a una comunidad de trabajo, a una aspiración. Otros países tienen mecanismos de libre entrada y salida y han montado su estructura política sobre eso", consideró.

Y advirtió: "Yo estoy de acuerdo con el mecanismo argentino de protección al empleo y estructuras sindicales fuertes. No estor de acuerdo con un esquema de libertad de despidos sin pago", remarcó Moroni y cerró: "No hay ninguna demostración de que ese tipo de políticas generen empleo. Tenemos muchas cosas que actualizar pero para eso tenemos la herramienta perfecta que son los convenios colectivos de trabajo".