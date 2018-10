El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó este miércoles que mañana se presentará a prestar declaración indagatoria para "sacarle la careta" al fiscal Sebastián Scalera, al tiempo que se mostró "preocupado por la inflación, los despidos y la presión del Gobierno a los empresarios para que no reabran paritarias".



"No le doy importancia al circo que quieren armar. Estoy preocupado porque este miércoles es la tercera audiencia por paritarias por la reapertura que hemos pedido por el desfasaje de la inflación. Si no hay acuerdo, se lanza un paro de 48 horas la semana que viene", sostuvo el referente sindical.



En diálogo con FM La Patriada, el dirigente opositor se refirió a la citación a prestar declaración indagatoria para este jueves a las 8:30 en el marco de la causa judicial que lo tiene como acusado de ser el "jefe de una asociación ilícita" que hacía negocios alrededor del club Independiente.



"Después, me voy a sentar ante el fiscal, le voy a sacar la careta y diré toda mi verdad: yo no hice ningún negocio con Independiente. Eso no me tiene preocupado. Sí me tienen preocupado la inflación, los despidos y la presión del Gobierno nacional hacia los empresarios del transporte para que no den el aumento del 42 por ciento que se pidió", remarcó.



En ese sentido, agregó: "Lo que más me importa es luchar por el salario de los trabajadores camioneros que por el fracaso del modelo económico y la inflación descontrolada hoy se ha perdido el aumento del 25 por ciento que conseguimos hace tres meses".



Asimismo, el dirigente gremial se refirió a la intención del Gobierno de reforzar la infraestructura de los trenes de carga y cuestionó al ministro de Transporte: "Es todo marketing para debilitar a nuestra organización. Dietrich lo único que hizo fue una bicisenda, porque de transporte no entiende nada".



"Hoy estamos más de pie que nunca. Nuestra organización vuelve a ser referente de los trabajadores. Ojalá que la CGT reaccione y tomen la iniciativa de llevar adelante el paro general de 36 horas con movilización", destacó el referente camionero.



Consultado respecto a la posibilidad de acercarse a la central obrera, sostuvo: "Cuando esta política económica siga perjudicando a los trabajadores y los jubilados, se dejan de lado las diferencias y se priorizan la unidad y la acción para defender el salario y los puestos de trabajo. Ojalá que los compañeros entiendan que sólo con un sector del movimiento obrero no alcanza para confrontar contra este modelo económico".



"Nos dolió que la CGT no estuviera al frente de la movilización impresionante contra este Presupuesto que va a traer más hambre y desocupación", añadió.

Ante ello, recordó que "después del último paro, que fue contundente", Camioneros había exigido "a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina una continuidad en el plan de lucha".



"Lamentablemente, le dieron un ïchangíï más al Gobierno, que fue más de lo mismo. Te convocan, no te convocan, y así van dilatando las medidas. Más allá de lo que decida la CGT, seguramente puede haber una medida de otro sector del sindicalismo", cuestionó.