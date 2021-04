El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, remarcaron este martes por la mañana que si bien las políticas de restricción de la circulación "dan resultado", no son suficientes "para evitar que el sistema se sature y colapse" y destacaron la necesidad de "bajar drásticamente los contagios de coronavirus", así como "tomar medidas de un lado de la General Paz y del otro".

Durante una conferencia de prensa que ambos funcionarios encabezaron en la sede del Gobierno, en La Plata, Gollan planteó que "las políticas de restricción de la circulación dan resultado", pero advirtió que "pensar que el resultado alcanzado hasta ahora es suficiente, es erróneo".

"Se ven resultados positivos a las medidas que se tomaron. No alcanzan para evitar que el sistema se sature y colapse. Vamos a tener que pensar en nuevas medidas acotadas en el tiempo", destacó el funcionario provincial, en tanto que remarcó que "no es suficiente que la curva deje de crecer" dado que se requiere que "baje drásticamente" porque "el sistema sanitario del país no va a soportar 30 mil casos diarios".

El ministro de Salud bonaerense precisó que la ocupación de camas asciende al 75,89% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en 55,18% en el interior de la provincia, y sostuvo que si se logra evitar el colapso sanitario es debido al sistema de derivaciones implementado, a la incorporación de 250 camas de terapia, 1.000 de cuidados generales y a la designación de 1.450 profesionales de la salud.

"A nadie le está faltando atención", afirmó Gollan, aunque consideró que "si no bajamos la cantidad de casos, el sistema no aguanta".

En ese marco, se mostró confiado en poder "consensuar con el Gobierno porteño medidas a la altura que se necesitan y tener en un tiempo acotado una perspectiva diferente".

"El AMBA es un único sistema sanitario. Cuando tomamos medidas de un lado y del otro de la general Paz, hay que tomarlas en consenso y en base a la realidad de lo que está pasando, y la realidad es que está todo el mundo cerca de la saturación", insistió.

Sobre esta línea, al tomar la palabra Bianco rememoró que "hace 10 días se restringieron poquitas actividades y se limitaron horarios y eso está dando resultado", por lo cual enfatizó que "si bien este domingo tuvimos casi exactamente los mismos casos que la semana pasada, no hay nada para festejar".

"Vamos a seguir trabajando con el gobierno nacional, esperamos en coordinación con el gobierno de CABA para definir de acuerdo a datos reales -gran cantidad de casos y ocupación de camas- nuevas medidas a partir del 30 de abril", agregó el jefe de gabinete.

"En el AMBA tenemos unas 750 camas de terapia libres (una ocupación del 76%). En el interior de la provincia tenemos 600 camas libres (una ocupación del 55%). El promedio de ocupación de la provincia es del 69%", graficó.

En ese sentido, dijo que el pasado lunes el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós "dijo que 'hay un 82% de ocupación de camas en el sistema público y un 88% en el privado', lo que implica que hay 1.000 camas ocupadas entre el sistema público y privado. Quedan 140 camas libres".

Bianco apuntó que "crecientemente se producen derivaciones desde la Ciudad de Buenos Aires al conurbano bonaerense" y sostuvo que informa estos números "para justificar la necesidad de coordinación que tenemos con la Ciudad".

"Tenemos que tomar el mismo tipo de medidas y cumplirlas de un lado de la General Paz y del otro", hizo hincapié Bianco, quien subrayó que "de cada 10 pacientes que ingresan a terapia intensiva, 6 fallecen".

"Necesitamos bajar la circulación para evitar que la gente llegue a terapia intensiva no sólo para que el sistema no sature sino para que los pacientes no fallezcan", concluyó.