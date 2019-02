En el marco de la tercera revisión del acuerdo stand by negociado en junio del año pasado, emisarios del Fondo Monetario Internacional, liderados por el italiano Roberto Cardarelli, mantuvieron el lunes una reunión con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y otros funcionarios del equipo económico.



En Casa Rosada, calificaron el encuentro de "positivo" y se sienten confiados de aprobar sin mayores sobresaltos el examen para conseguir la liberación de un nuevo desembolso en marzo proximo.

Luego de la reunión de Gabinete, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó que "fue muy positiva" la primera auditoria de las cuentas públicas que realizó el equipo técnico del FMI con funcionarios del Ministerio de Hacienda y enfatizó que "se han cumplido los objetivos que teníamos de los resultados fiscales del año pasado y de cómo se está trabajando este año".

Dietrich, en declaraciones en Casa de Gobierno, precisó que él tendrá también, el miércoles, una reunión con los delegados del FMI y particularizó que, en su caso ya tuvo reuniones en las que explicó "cómo funciona el sistema de subsidios, y hubo también mucho interés en los sistemas de tarifa social".

No intervención

Consultado también sobre si en el acuerdo con el FMI hay alguna decisión sobre el rumor sobre un pedido de modificación de las bandas cambiarias, Dietrich dijo: "No ha habido ninguna modificación del sistema de bandas, recordemos que el dólar ha estado debajo de la banda mínima, y el Banco Central ha ido comprando dólares estas últimas largas semanas y eso ha ido acompañando la baja de las tasas de interés".

Una actualización de la "zona de no intervención" del Banco Central daría mayor amplitud en la época de cosecha para que la autoridad monetaria pueda comprar más reservas para protegerse ante una eventual corrida.



Según trascendió, la Rosada podría plantear una reducción del techo de la zona de no intervención para enviar al mercado un mensaje de que el dólar no se va a disparar a mitad de año, a medida que se aproximen las elecciones.

Por su parte, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, dijo que también ella se encontrará con los enviados del FMI, y recordó que "la vez pasada, cuando estuvieron, hablamos básicamente de todo lo que son los programas de transferencia de ingresos, y con los programas de los que trabajamos en este concepto de la pobreza multidimensional".