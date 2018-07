El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, iba a brindar una charla organizada por el Instituto Ambiental de Política en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, en el barrio porteño de Recoleta, pero su presentación se interrumpió por un corte de luz.



Aranguren habló sobre las soluciones para la contaminación hídrica en las cuentas de la Región Metropolitana. Sin embargo, lo tuvo que hacer entre las penumbras alzando unos gráficos que había traído.



Si bien su presentación quedó a medias, los expositores continuaron hablando, entre ellos, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, quien hizo un desarrollo sobre el "Calentamiento Global: posición de la Argentina".



El ex presidente de Shell Argentina estuvo a cargo del sector energético tras la asunción de Mauricio Macri con quien llevó a cabo el ajuste en los cuadros tarifários. Luego de renunciar, fue reemplazado Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional.