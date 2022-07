Las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace realizan este miércoles una jornada de protesta y un cese de comercialización de granos y hacienda, en reclamo de la normalización del abastecimiento de gasoil y con la demanda de que "la política recupere la estabilidad macroeconómica".



La convocatoria contempla la realización de concentraciones a la vera de las rutas y en ciudades del interior, sin que inicialmente existan previsiones de cortes en la circulación vehicular.



En los puntos de concentración para esta jornada de protesta, que serán definidos por los organizadores locales, se distribuirá un documento confeccionado con el resto de la cadena agropecuaria, que entre otros conceptos incluye el pedido de que "la política recupere la estabilidad macroeconómica".

Además, el escrito plantea la necesidad de que se normalice el abastecimiento de gasoil y la compra de fertilizantes, entre otras cuestiones. Los presidentes de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, estarán en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde se realizará una movilización y asamblea sobre la Ruta 14, en horas del mediodía.



También habrá protestas en Chaco, Mendoza, Santa Fe, Formosa, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En estas dos últimas provincias, por ejemplo, habrá concentraciones en Azul, Chascomús, Las Armas, Tres Arroyos, Chivilcoy, San Pedro, Santa Rosa, Guaminí y Pehuajó.



Si bien el detonante de la movilización inicialmente fue el problema en la provisión de gasoil, el abastecimiento de este combustible -según autoridades nacionales y reportes privados- se encuentra cerca de su normalización.

Manzur y Domínguez hablaron sobre el paro del campo

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó este miércoles que el Gobierno "no está de acuerdo" con el cese de comercialización que realizan las entidades patronales del agro que integran la Mesa de Enlace, al considerar que esa protesta "no conduce a nada" y aseguró que el Ejecutivo "siempre tiene las puertas abiertas para el diálogo".



"No estamos de acuerdo con esta protesta. No conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones. Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil pero trabajamos para solucionarlas", subrayó Manzur antes de ingresar a la Casa Rosada.

Luego, el jefe de Gabinete consignó: "Hay una situación energética muy compleja a nivel mundial, pero felizmente esto se ha ido resolviendo y además hay una serie de medidas en materia de provisión de gasoil que se han ido tomando".



En ese sentido, el funcionario aseguró que "todos los informes que maneja el Gobierno nacional indican que paulatinamente se va normalizando la provisión de Gasoil a lo largo y ancho del país".



Por eso, Manzur sostuvo que "la idea es seguir trabajando y el diálogo siempre está abierto porque el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, está en una interacción permanente" con las entidades que agrupan a los productores rurales.

Juan Manzur habló este miércoles sobre la medida tomada por la Mesa de Enlace (Captura de pantalla).



"La puerta del Gobierno nacional está abierta de par en par para seguir en este camino de agregar valor a lo que produce el campo. Queremos incrementar la producción. Esta es la postura que tenemos", insistió el funcionario.



El martes, en un comunicado, Domínguez había afirmado que "este es un momento de cooperación" y que "la confrontación paraliza", y consideró que "el estado de ánimo de los productores no se condice con lo que expresan los dirigentes de la Mesa de Enlace".