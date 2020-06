El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) dijo este sábado que el ex presidente Mauricio Macri "es el responsable del espionaje y el apriete a jueces" y afirmó que solicitó "la reapertura de la causa penal por la filtración de la pinchadura de teléfonos”.



Sobre la presunta inteligencia ilegal del gobierno anterior que denunció la AFI, el senador sostuvo que "está claro que hicieron espionaje, que hicieron persecución política, apretaron jueces, y el responsable es Mauricio Macri", y dijo que fue "tan perverso todo que se terminaron espiando a sí mismos".



En diálogo esta mañana con FM La Patriada, Parrilli adelantó que ha pedido "la reapertura de la causa penal" en la cual denunció la filtración de la pinchadura de teléfonos.

En esa causa, Parrilli denunció que se habían filtrado escuchas ilegales de él con la ex presidenta Cristina Kirchner, y que fueron trasmitidos en el programa del periodista Luis Majul en América TV, en 2017.



Asimismo, el legislador peronista denunció: "Me inventaron las causas, me denunciaron de que me había robado información de la AFI, pero no hubo pruebas, y la jueza (Maria) Servini estuvo meses investigando".



En esa línea, Parrilli agregó que le "inventaron otra causa, de que había encubierto el lugar donde estaba detenido (Ibar Esteban) Pérez Corradi", acusado de traficar efedrina y de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, y recordó que le hicieron "dos causas más, pero todas se cayeron en la Justicia".

Por otra parte, Parrili criticó a la oposición por no estar presente en la última sesión del Senado, en donde se aprobó una nueva ley de alquileres: "El bloque de Cambiemos tiene que cambiar el nombre a Disparemos, porque no saben cómo explicar el desastre que dejaron, y lo único que hacen es poner excusas para no debatir", dijo.



En esa línea, dijo además que "Cambiemos pide que se debata, pero cuando hay que votar se van, están como un barrilete sin cola, a la deriva, no saben cómo explicar el desastre que hicieron con Argentina y ponen excusas infantiles".