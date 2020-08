El senador nacional por el Frente de Todos, Oscar Parrilli, dijo este sábado que "si vamos a hablar de impunidad el número uno es (el expresidente) Mauricio Macri" y dijo que las causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "se van cayendo solas por falta de pruebas".



"Si uno va a hablar de impunidad, el número uno es Mauricio Macri, que fue condenado por contrabando agravado cuando era dueño de Sevel junto a su familia y fue absuelto luego por la Corte de los 90; y asumió estando procesado por espionaje político en el 2015", dijo Parrilli en declaraciones a CNN radio.



Además recordó que "en el Correo hace 20 años que el Estado no le puede cobrar gracias a la complicidad de algunos jueces y por otra parte, su hermano lavó 37 millones de dólares en violación a una ley que sacó el Congreso, y ningún fiscal ni juez se le movió un pelo para iniciar una acción".

Oscar Parrilli sostuvo que Mauricio Macri "asumió estando procesado por espionaje político en 2015".

Sobre el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, el senador consideró que "es una gran mentira" que la reforma vaya a beneficiar a la Vicepresidenta ya que "ninguna de las causas va a cambiar de juez ni mucho menos".



"En toda la reforma planteada se ha tenido especial cuidado en eso, y las propuestas de modificación van para adelante, así que es mentiroso decir que las causas son para Cristina; por el contrario, todas se van cayendo solas porque no hay elementos de prueba", indicó.



Además puntualizó la importancia de que las modificaciones judiciales permitan a un juez "denunciar en el Consejo de la Magistratura, no solo presiones del Ejecutivo sino también de los medio" e insistió en que el "número de la composición de integrantes de la Corte Suprema no está en discusión".

El también presidente del Instituto Patria, deseó que la reforma permita que "se cumplan las garantías constitucionales" tras puntualizar que a exfuncionarios kirchneristas "no se nos respetaron ninguna de ellas".



"Acá se tuvo personas presas 3 o 4 años sin condena. Se desaforó a un exministro y se lo metió preso cuando se lo estaba investigando (en referencia a Julio de Vido). Esto debe alarmarnos a los argentinos y hacernos dar cuenta de la necesidad de una reforma", argumentó.



Parrilli también rechazó el "discurso opositor donde dicen por ejemplo que no hay recursos o que se va a sacar este año, y es mentira" y "dicen también que no hay oportunidad, alegan que no se los escucha, y se los está escuchando".

Por último, fue consultado sobre la respuesta de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), quien transmitió su preocupación por expresiones de Parrilli, quien durante el debate en comisión de la reforma judicial pidió avanzar "contra los poderes mediáticos".



"No entienden nada, se hacen los bobos, son bobos, yo nunca mencioné que se iba a limitar la libertad de prensa, ellos siempre dicen cualquier cosa para desacreditarme", dijo Parrilli.



"Yo no pongo en duda la libertad de expresión para nada, solo pido que se contemple que las presiones a un juez de parte de los medios sean equiparables a las otras presiones", concluyó.