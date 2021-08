Este domingo, el precandidato a Diputado Nacional por el partido "La Libertad Avanza", Javier Milei estuvo en Crónica HD y aclaró cuál fue el trasfondo del conflicto que mantiene con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

"La decadencia argentina tiene 100 años, pero si nos concentramos desde el regreso a la democracia en donde lo único que hicieron fue empobrecer a la gente, la verdadera locura sería no reaccionar ante esto. La casta política se enriquece y a contra cara tenés una explosión de pobreza verdaderamente descomunal", recriminó el economista.

.

Con respecto a sus declaraciones sobre el jefe de Gobierno porteño, aseguró que la gente se quedó con los exabruptos pero que se olvidó su mensaje. "Estamos en la dictadura de lo políticamente correcto. La casta se defiende y va a atacar al outsider que va contra todos sus privilegios. El problema en la Argentina es que el arco ideológico está corrido. A Macri todos lo ponen en la derecha pero cuando vos mirás su discurso es socialdemócrata".

Posición política del macrismo

Milei aseguró que la posición ideológica del expresidente generó mucho daño en la Argentina. "Mucho del daño cultural que hizo el macrismo en su gobierno fue el utilizar el término liberal pero con el concepto en inglés que es distinto al español. El 'liberal', en Estados Unidos, es el socialdemócrata. Es alguien que es de centroizquierda y dentro del partido demócrata los hay más hacia la izquierda, llámese Bernie Sanders o menos como Obama o Clinton, pero claramente no es Ronald Reagan", explicó.

Y agregó: "Si no creyera que dentro del sistema se pueden cambiar las cosas no estaría participando. Por más que yo quiera barrer con el status quo entiendo que son las reglas de juego. Tenés que saber que el sistema tiene problemas y cómo cuidarte de los problemas del sistema".

El economista explicó el problema de los roles dentro del Gobierno actual. "Cuando construís la república tenés tres figuras: la del presidente, que es la del monarca pero puede generar un tirano, la figura de la aristocracia que es el Congreso que puede derivar en una oligarquía y tenés la Justicia. El rol del sistema judicial es clave para tener el control de los otros dos poderes. Cuando el Poder Judicial no es independiente, pasa lo que estás viendo hoy, tenés un Presidente que es un tirano, y tenés una oligarquía porque votan en contra de la gente".

Su propuesta para generar un cambio

Ante la consulta de cómo va a hacer para lograr una mejora teniendo una sola banca, el también docente explicó el principio de revelación. "El Rey Salomón estaba entre dos mujeres que estaban reclamando la maternidad de un mismo chico. Él dice que lo va a cortar a la mitad y una dice que no lo haga, que se lo de a la otra mujer. ¿Ella quién es?, ¡la madre!. Eso se llama principio de revelación. Eso es algo muy utilizado hoy por hoy en la economía".

LA CASTA POLÍTICA

Capítulo: TODOS CONTRA MILEI



Si Santoro está preocupado es porque vamos por buen camino... https://t.co/1zC2NvEcQw — Javier Milei (@JMilei) August 30, 2021

Milei asegura que esto también se puede aplicar en el Congreso. "Por eso voy a armar proyectos basados en el principio de revelación. Si yo te digo ¿Vos estás a favor del robo?, me vas a decir que no. ¿Vos estás a favor de que los políticos nos roben 5 puntos del PBI?, también me vas a decir que no. Entonces por qué no me vas a acompañar en la eliminación del Banco Central que con el impuesto inflacionario nos roban 5 puntos del PBI".

Propone instalar un modelo que se utiliza en el país trasandino. "El eje central debe ser una discusión moral en la que se plantea el límite. Lo que propongo es el sistema de iniciativa privada a la chilena. Cuando vos hacés una iniciativa privada, el gobierno te la aprueba y eso se va a transformar en obra pública porque son contratos de construcción, operación y transferencia. Después vos licitás y siendo vos el iniciador, todavía podés perder. Esto genera una competencia en la previa del contrato y te elimina la corrupción", aseveró.

Qué implica la obra pública

"La gran falacia de la obra pública es decir que genera empleo, porque vos para financiar esa obra pública lo tenés que hacer con impuestos, con lo cual vas a castigar a las generaciones presentes y vas a destrozar el consumo y empleos en otras partes de la economía".

Hay otras opciones, que también generan problemas. "Otra es que lo financies con emisión monetaria. Así generás el impuesto inflacionario que tiene varios problemas, el primero es que es profundamente regresivo, pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los sectores vulnerables y genera un distorsionamiento en el sistema de precios que castiga la coordinación dentro del proceso de inversión".

.

"Se lo puede financiar con deuda y eso es todavía peor porque es un impuesto futuro, que además de ser fuertemente inmoral a las cosas que está disfrutando la generación presente le estás cargando los costos a la generación futura. Es como que vos te vayas de joda y le pases la cuenta a tus hijos que quizás ni siquiera nacieron y eso es una aberración", sentenció.

