La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, defendió la derogación de los protocolos para el uso de armas con críticas a su antecesora, Patricia Bullrich, y consideró que "la política de seguridad" de la ex funcionaria "no le dio más seguridad y protección a la inmensa mayoría de la población".

Asimismo, la ministra cuestionó la "alta tasa de encarcelamiento" que aumentó durante la gestión de Mauricio Macri al indicar que "han llenado las cárceles de gente".

"La política de seguridad de Patricia Bullrich no fue una política de seguridad que le diera más seguridad y protección a la inmensa mayoría de la población. Tenemos una serie de datos que muestran que no", dijo Frederic en diálogo con radio Metro.

Según fue publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad derogó los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser, revocó el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, todas medidas que habían sido impulsadas por la ex ministra del área.

"A Bulllrich la tuve de alumna en un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín. Ella tuvo un alto nivel de exposición y otros objetivos que no son los míos. Los míos son conducir la cartera y hacer una gestión lo más institucional posible", dijo Frederic para diferenciarse de su antecesora en el cargo.

Baja en casos de homicidios

La ministra dijo que "el único dato bueno" que dejó Bullrich es "que los homicidios vienen bajando desde 2014, se amesetó la tasa y creció un poquito este año", pero advirtió que "otros delitos subieron, como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires".

Además dijo que "tenemos un costo muy alto con la política de seguridad que se llevó adelante en los últimos años, como es la alta tasa de encarcelamiento, que es un problema", y agregó que el macrismo "ha llenado las cárceles de gente".

"Hay mucha gente detenida por flagrancia y por tenencia para el consumo, a quienes se los considera microtraficantes. Han llenado las cárceles de gente, quienes después salen rápidamente con un costo muy alto para el que entra al sistema pudiendo tener otro tipo de penalidad", advirtió la funcionaria.

En cuanto a los derogados protocolos para el uso de armas, la ministra dijo: "Somos el Ministerio de Seguridad, no el de Justicia. La policía no hace justicia por mano propia. No podemos extinguir el proceso judicial".

Caso Chocobar

En ese marco, criticó el accionar del policía Luis Chocobar, quien fue distinguido por el ex presidente Mauricio Macri luego de matar de un tiro a uno de los ladrones, que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en La Boca para robarle su cámara de fotos y otras pertenencias.

"Debería haber dado la voz de alto o pedido refuerzos. pero no liquidar a la persona por la espalda, eso es ajusticiar, y la policía se tiene que ocupar de apresar, no de ejecutar", dijo Frederic.

Pistolas Taser

En cuanto a las pistolas Taser, explicó que "la descarga eléctrica se transmite entre las personas así que la situación que Bullrich imagino para su uso es la menos indicada", y dijo que las 300 pistolas compradas por la gestión anterior "nunca llegaron al país", y precisó que cuando arriben "les daremos un uso, pero no el original, sino que sean usadas en toma de rehenes, algunos allanamientos, circunstancias extremas".

Caso Maldonado

"Vamos a revisar la actuación disciplinaria en ambos casos de los efectivos que participaron del operativo y toda la cadena de mando para deslindar o determinar responsabilidades de todos los que participaron", dijo la ministra.

Al ser consultada sobre si cree que el operativo de Gendarmería tuvo responsabilidad en la muerte de Maldonado -el joven artesano que estuvo desaparecido durante 77 días tras un violento desalojo de una protesta mapuche en Chubut, hasta que su cuerpo fue hallado sumergido en el río-, Frederic contestó: "Sí, sí, creo que el operativo fue pésimamente realizado, tuvo decisiones desarcertadas y fuera de los protocolos, y hubo responsabilidades".

"Todas las decisiones estuvieron mal y los oficiales lo saben", consideró. En ese marco, anunció que -tras la revisión de los casos- la cartera a su cargo le dará "toda la información a la Justicia para esclarecer el hecho", y aclaró: "Somos el Ministerio de Seguridad, no el de Justicia".

Cabe destacar, que el 12 de diciembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal avaló la reapertura de la causa por la muerte de Santiago Maldonado, al señalar que restaban realizar medidas de prueba e instó a que se designe un nuevo juez.

Consumo de cannabis

"Hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate", dijo Frederic aunque aclaró: "Drogas blandas. Drogas duras no. Eso no es lo que estamos proponiendo", marcando una distancia con las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien planteó que hay que estudiar la legalización del consumo y la comercialización de todas las drogas.

"No estoy en desacuerdo con Berni sobre la legalización, pero hay que empezar con las drogas blandas, y después ver de ampliarlo a otras. Argentina no es un país que esté preparado para despenalizar las drogas duras", planteó la funcionaria.

En ese marco, Frederic anunció que a partir de enero quiere "juntar a los actores que tienen experiencia en el tema y pensar un modelo argentino", en relación al consumo de marihuana.

"Hay que hacer un debate serio con actores que ya han avanzado, pensar una regulación y tomar los modelos canadiense, de algunos lugares de los Estados Unidos y el uruguayo para ver en qué medida nos pueden ayudar a nosotros", consideró.

En ese sentido, la ministra dijo que "el costo para el Estado de la persecución por trafico de marihuana es altísimo y el daño que causa es menor que el que causa el alcohol".