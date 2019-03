Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que denunció la extorsión del falso abogado Marcelo DAlessio, quien le habría reclamado 300.000 dólares a cambio de no involucrarlo en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, se lamentó que el fiscal Carlos Stornelli no lo haya llamado para aclararle su situación.

Así lo afirmó el empresario, quien instó la denuncia por la cual está procesado con prisión preventiva DAlessio por asociación ilíctia y extorsión, y por la cual mañana está citado a indagatoria el fiscal Stornelli. Etchebest denunció al abogado ante la extorsión y el reclamo de 300.000 dólares que exigía y el juez que lleva adelante la investigación, Alejo Ramos Padilla, citó a indagatoria al fiscal Stornelli a raíz de los mensajes que éste mantenía con aquél y ante la sospecha de que sea parte de la maniobra.

El empresaro aseguró no tener "ningún tipo de protección" del Estado tras haber formulado la denuncia y además se lamentó porque Stornelli no lo haya llamado. "Me llamó la atención porque si él no tiene nada que ver por qué no me llamó para tranquilizarme. Tenía que haberme llamado. Ha pasado un mes y no recibí ningún llamado", dijo en radio El Destape.

Desde el inicio de la denuncia, un sector pretende cambiar el eje de la discusión centrándolo en descalificar a mi cliente, Pedro Etchebest, en lugar de mirar las pruebas contra los imputados y procesados. No obstante, voy a responder a las difamaciones de @MarianaZuvic — Natalia Salvo (@NataliaBelenSa4) 5 de marzo de 2019

"Yo fui muy respetuoso con él y traté de ser lo más objetivo posible. Ahora como persona de bien tendría que haberme llamado", agregó Etchebest. Además, se quejó porque Stornelli no puso el teléfono a disposición del juez Ramos Padilla para ser analizado en el marco de la investigación: "Sabe la tranquilidad que me hubiera dado eso. Pero ahora me tengo que preocupar el doble", acotó.

Por último, el empresario dijo ver con preocupación el intento de Stornelli de quitarle la causa a Ramos Padilla a través del planteo de incompetencia que formuló y que la misma pase a tramitar en los tribunales de Comodoro Py.

Verificación de billetes

La justicia realizará una inspección en el tesoro del Banco Central para verificar si están allí los casi nueve millones de dólares que le fueron secuestrados al ex secretario de Obras Públicas José López, tras darse a conocer que el falso abogado DAlessio dijo que habían sido cambiados por billetes falsos.

El fiscal del juicio contra López, Miguel Ángel Osorio, pidió inspeccionar los billetes que le fueron incautados a López tras ser apresado en 2016 cuando intentaba esconder bolsos con esa cantidad de dinero en un convento de General Rodríguez. El tribunal del juicio contra López, integrado por Ricardo Basílico, Adrián Grunberg y Juan Michilini, decidió ir este miércoles a la bóveda del Banco Central acompañado por el fiscal Miguel Osorio, los abogados de los acusados y los peritos para corroborar la autenticidad de los billetes.

La decisión se tomó luego de que el matutino Página 12 diera a conocer un audio de D`Alessio, en una conversación entre éste y Etchebest. Allí, el falso abogado afirmó que los casi nueve millones de dólares que le secuestraron a López habían sido reemplazados "por dólares falsos".