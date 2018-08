En la Cámara de Diputados, al exponer el informe 112 de gestión, Marcos Peña defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), brindó detalles del plan económico, apuntó contra el kirchnerismo y luego reconoció "dificultades" producto de la "inestabilidad cambiaria".



"Tampoco las cosas están tan mal como están diciendo algunos, no es cierto que estemos ante una crisis estructural como otras que existieron en nuestra historia argentina. No son ciertas muchas cosas que se están diciendo, respecto a, según cifras oficiales, la destrucción de empleo y la pérdida de poder adquisitivo", apuntó el jefe de Gabinete.



Luego, recordó que desde que asumieron buscaron y lograron poner "cimientos firmes a la economía argentina para romper la mediocridad de los últimos años”. Aunque más tarde reconoció las "dificultades" por la "inestabilidad cambiaria". Situación que provocó temblores tuvieron un fuerte impacto en la "desaceleración" del crecimiento en materia económica.



Y al respecto comentó: "Producto de esa crisis cambiaria, empezamos a observar a partir de mayo que seguramente las cifras que veremos en junio y julio y en adelante ese crecimiento que tuvimos en el primer cuatrimestre se desacelere o en algunos casos se transforme en caídas, afectando la creación de empleo y alejando nuestras metas inflacionarias producto de esa devaluación".



En tanto, justificó la decisión del Gobierno de solicitar financiamiento al FMI para mantener la estabilidad:

"accionamos antes de que sea tarde, antes que sea una crisis mucho más profunda, tomando la decisión, sin especular con el corto plazo, de acudir a la fuente de financiamiento del FMI para de esa manera blindar de mayor manera las necesidades de financiamiento que teníamos por delante".



Mientras que se logró, "gracias a la confianza prácticamente unánime que existe en el mundo para con nuestro presidente y el rumbo económico". Aunque destacó que "obviamente no nos resuelve los problemas, como tampoco los genera. Va a permitir reducir esa vulnerabilidad externa y va a permitir atravesar estos meses con más tranquilidad".



