En diálogo con radio La Red, Marcos Peña se refirió a los casos del director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas; del ministro de Finanzas, Luis Caputo; del designado nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Según el ministro coordinador, todos ésos "son casos en los que se demuestra que no hay nada"."Rápidamente, se demuestra que en el caso Caputo no hay nada raro, que en el caso Arribas no hay nada raro, que en el caso de Cuccioli no hay nada raro, el caso de Triaca se aclaró rápidamente y pidió disculpas. Es fácil plantearlos como los casos, como si fueran equivalentes a los casos de corrupción que hemos visto en la Argentina", se quejó Peña.

Según el funcionario, "salvo el caso de Triaca, que es una discusión de su función, todos los demás son discusiones de cosas previas a la función pública".