Desde Casa Rosada respondieron, el pasado viernes, al impacto de la volatilidad cambiaria en los precios de los próximos meses y a la disparada de los índices oficiales que reflejan la recesión que atraviesa la economía.



El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, reveló que desde el gobierno “pensamos que la inflación va a ser menor a 30%”; en tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó el rumbo e indicó que “frente a las dificultades hay que poner el cuerpo”.



En contrapartida, los especialistas de FIEL aumentaron su proyección de inflación a 40%, EcoGo subió a 37%, en Ecolatina hablan de un piso de 35% y en Elypsis estiman que la subirán desde el 34% actual que pronostican. Es que este mes el dólar aumentó 10% y las consecuencias se verán a futuro en las góndolas de los supermercados.



Sin embargo, Sica aseguró que “todavía no está jugada la inflación del año. El programa que estamos llevando adelante va a llevar la inflación a la baja. Todavía pensamos que la inflación va a ser menor a 30%”, dijo en declaraciones a radio La Red.



Insistió: “Todavía no podemos saber la inflación del año, estos meses tenemos reacomodamiento de precios regulados. Además estamos eliminando el déficit fiscal. Argentina es un país con una estructura mental inflacionaria”.



“Tenés que mirar el impacto externo y cómo nosotros adaptamos los procesos internos. Yo creo que hubo una pérdida de confianza, pero lo vamos a recuperar y estamos convencidos de que estamos en el camino correcto para recuperar la economía”, agregó el funcionario a cargo de Producción y Trabajo.



En paralelo, Peña, que visitó la capital de Corrientes, subrayó al respecto que “frente a las dificultades hay que poner el cuerpo, pero sobre todo el espíritu y el alma con la convicción de que podemos estar mejor”.



“En estos tres años, llevamos más de 250 obras, entre las realizadas y las que están en proceso”, puntualizó en una conferencia de prensa que ofreció junto al gobernador, Gustavo Valdés.



Destacó que ahora “más que nunca, cuánto más dificultades nos encontremos, después de tantos años de buscar atajos que nos llevaron a ninguna parte y de haber hecho mal las cosas, tenemos que seguir juntos hacia adelante, convencidos de lo que podemos hacer cuando nos lo proponemos”.



Agregó que “la diferencia es que esta vez, no buscamos atajos, atacamos los problemas de raíz, de fondo” al considerar que “el único fracaso sería volver atrás”.



Consultado Sica por el incremento al 32% de la pobreza que esta semana difundió el Indec sobre el segundo semestre de 2018 (un incremento de poco más de 4 puntos respecto del mismo período de 2017), resaltó que “vamos en el camino correcto para recuperar la economía” pero se trata de una “tarea muy dura y de largo plazo”.



Pidió a la población “estar conscientes de que la efectividad de nuestras políticas depende de que sean estables en el tiempo”.