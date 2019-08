El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, reconoció este lunes que "no se contemplaba una diferencia tan grande" con el Frente de Todos, lo que evaluó un "componente de castigo" de los votantes de clase media en este resultado; y afirmó que el oficialismo tiene que "tomar con responsabilidad la campaña" de cara a octubre y tener en cuenta los reclamos.

"La elección no es la que esperábamos porque no se contemplaba una diferencia tan grande. Aún cuando escuchaban demandas y reclamo, no esperábamos este resultado", reconoció Pichetto en diálogo con TN cuando salía de su domicilio para ir a su oficina y luego reunirse con el presidente Mauricio Macri.

Analizó que el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO) del pasado domingo tuvieron "un componente de castigo de la clase media, que tuvo el impacto de la devaluación de 2018 y el ajuste tarifario".



El senador y candidato consideró que "habrá que analizar la composición del voto en todo el país" y, en este marco, afirmó que "han sido gravitantes los votos del centro de país".

De cara a las elecciones generales del próximo 27 de octubre, Pichetto señaló la necesidad de "legitimar al Presidente", que Juntos para el Cambio pueda "plantear el camino" y también darle "un mensaje a los trabajadores" al tener en cuenta que "sus sueldos quedaron muy atrasados".

Para octubre será necesario "comprometerse fuertemente con la campaña" y "tomarla con responsabilidad", al tiempo que habrá que "analizar el voto de la ciudadamía", según advirtió, sin desconocer que hubo "un reclamo de la clase media y de la clase baja y de los trabajadores".

Respecto a cómo estaba el presidente Macri, Pichetto señaló que lo vio "bien" el pasado domingo, "asumiendo el resultado", poniendo el valor en la "democracia" y en el hecho de que es una "elección primaria que concluye el 27 de octubre".



"Tenemos que dar la pelea en octubre, incluso por representación parlamentaria e intentar revertir este resultado, todavía no está nada dicho", concluyó.