En la antesala de la reunión del gabinete nacional, que encabeza Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró que con la actualización de las jubilaciones y la suba de salarios tras cerrarse las paritarias "va a mejorar la situación del consumo".

"Falta una recomposición de ingresos de la gente porque, por un lado, se va a aplicar la actualización de las jubilaciones, que se hace sobre inflación pasada, que va a ser una actualización importante, y por otro lado se está discutiendo la suba de salarios con los sindicatos, y eso va a generar un aumento de los salarios y va a mejorar la situación del consumo", dijo el senador porteño.

En la misma línea, agregó: “se está haciendo lo necesario para salir de la crisis”, coincidiendo en ese aspecto con la afirmación del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el miércoles en el Senado dijo: "La buena noticia es que estamos saliendo de esta crisis".

Puso de relieve también que “hubo una devaluación por la especulación del año pasado contra el peso argentino que llevó al dólar al 100% de su valor y hubo una inflación de la mitad de eso, pero igual es muy alta, así que estamos saliendo de eso que fue un golpe muy duro para la Argentina”.

El presidente provisional del Senado sostuvo además que “lo que está sucediendo es que hubo una inflación bastante alta de los últimos seis meses y el dólar no subió mucho, con lo cual ahora se está actualizando en ese punto; no me parece nada que sea raro”.

Apuntó, por otro lado, "que lo que pasa es que estábamos navegando sin todas las herramientas porque no teníamos muchos dólares para vender este mes; así, sabíamos que iba a tener alguna complejidad, pero, bueno, faltan pocos días para que empiece la venta de dólares de la cosecha argentina, que es enorme para este año”.

Sobre el campo, en tanto, Pinedo aseguró que “los chacareros necesitan pagar los costos de la cosecha en que han incurrido, que son muchos costos en dólares, así que tienen que vender los dólares y eso va a suceder relativamente pronto cuando aumente la oferta de dólares; seguramente existe la posibilidad de que el precio del dólar baje en vez de subir”.

Asimismo, evaluó que “el precio del dólar depende mucho de cuánto venden y cuánto compran y qué cantidad y eso no depende del gobierno, depende de los que compran y venden dólares así que no voy a hacer ninguna especulación de precio”.

"Lo que me parece que está claro que estamos muy cerca de tener una oferta de dólares muy grande por la cosecha y porque el Fondo Monetario Internacional también le da dólares al Gobierno para que los venda, para pagar algo, y toda esa oferta de dólares va hacer que el dólar tienda no a subir sino a eventualmente a bajar”, completó Pinedo.