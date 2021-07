"Los mismos que dicen que los militares son unos hijos de puta, porque lo fueron, porque se equivocaron un montón... Han hecho un montón de cosas, pero se equivocaron un montón". Con esa frase, el cantante de cumbia David "El Dipy" Martínez defendió este jueves a la última dictadura militar, sin importarle las desapariciones, secuestros y asesinatos cometidos entre 1976 y 1982.

En su monólogo, "El Dipy" consideró que quienes "odian a la dictadura y te hablan de los 30.000 desaparecidos, son los mismos que bancan" al presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Los mismos que reclaman, como las Madres de Plaza de Mayo, son los que hablan del Nunca Más, pero bancan a Perón, que era militar", sentenció el cantante.

¿Se lanza como candidato?

Antes de estas declaraciones polémicas, "El Dipy" se había referido a la posibilidad de presentar su candidatura para las próximas elecciones legislativas. "Únicamente me metería en política sabiendo que, con lo que yo haga, voy a sacar a todos estos delincuentes. Yo soy un pobre pelagato, no tengo un mango. Y para hacer política, hay que tener mucha plata", expresó en declaraciones televisivas.

“Si me meto en política es para que esto cambie. Duele tanto ver a gente de mi barrio, sufriendo. Todavía sacan agua con la bomba, después de 37 años de gobierno del peronismo. Eso duele”, manifestó el músico, para quien "el kirchnerismo se apoderó del peronismo". "Yo no puedo representar a nadie, soy un laburante. ¿Quién me va a votar a mi?”, insistió.

Por último, "El Dipy" dio su opinión sobre el ex presidente Mauricio Macri, con quien se sacó una foto y almorzó días atrás. "No sé si se equivocó, si quiso hacer las cosas bien, pero no salió. Una cosa es Macri y otra cosa es andar juntando bolsos en la Rosadita”.