Durante una sesión especial del Senado, sobre la autorización para realizar allanamientos a las propiedades de la ex presidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, Cambiemos y el bloque Justicialista, pasaron a cuarto intermedio y antes resolvieron que el miércoles se efectuará la misma.



Cabe recordar que estos allanamientos fueron requeridos por el juez federal, Claudio Bonadio tras la polémica que generó la publicación de ocho cuadernos escritos por el ex chofer Oscar Centeno, quien trabajaba para el ex funcionario, Roberto Baratta, en los cuales hace referencia al pago de coimas en la obra pública, durante la gestión kirchnerista.



Según pudo saber, crónica.com.ar el caso de Cristina se tratará con el proyecto de extinción de dominio.



Por su parte, Miguel Pichetto manifestó que los fundamentos de Bonadio para realizar los citados allanamientos, llegaron al Senado sobre la hora, mientras que tampoco fue "prudente" brindar información sobre el auto, debido a que el expediente se encuentra con secreto de sumario.



En esta línea, el senador Rodolfo Urtubey, indicó que "el auto que mandó el juez es una excepción al secreto de sumario. Lo mandó completo. Me da la sensación de que no es prudente. Tuvo la buena fe de mandarlo íntegro. Hago la sugerencia de que circulen los despachos, empezando por los miembros de la comisión. No me parece prudente leerlo acá".



Inclusive, se le requirió a Bonadio que respete el "derecho a la intimidad" y el "decoro", si los allanamientos son aprobados.



Vale recordar que la citada sesión estuvo a punto de levantarse por falta de quórum, aunque luego y con retraso fue iniciada. Por último, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, a las 14, donde además dedicaran tiempo al tratamiento de la ley de extinción de dominio.