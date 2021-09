Con el correr de los días y los correspondientes análisis de las PASO, comienza a verse y analizarse el resultado de las elecciones distrito por distrito.



Dentro de la tercera electoral, donde el oficialismo siempre se hizo fuerte, en Presidente Perón bajó un 30,6 % con respecto a las ultimas primarias. Es la baja más pronunciada en toda la Provincia, superando por 5 puntos la caída en General Rodriguez, segundo distrito de la lista negativa.

“Es notable la perdida de apoyo del Frente de Todos pero no es una sorpresa. La intendenta Blanca Cantero no encuentra el rumbo, el municipio está abandonado, no responde a las necesidades de los vecinos y el encierro por la pandemia terminó de dar el golpe final”, explico el candidato a concejal Guido Giana, ganador de la interna de Juntos.

“Los vecinos no dan más, Guernica necesita urgente un cambio de dirección, para que haya un futuro mejor con oportunidades, seguridad y trabajo. Esos reclamos se expresaron el último domingo en las urnas, por eso cada vez cuentan con menos apoyo”, agrego Giana.

Vale destacar que Presidente Peron fue el epicentro de las usurpaciones el ano pasado. La toma de Guernica, la mas grande del país, duro varios meses y su desalojo fue encabezado por el ministro Berni en persona.