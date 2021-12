El ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrirá este lunes tarde a la Cámara de Diputados para exponer sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2022, que contempla un crecimiento del 4% y derivar la mayoría de sus recursos a la obra pública y el crecimiento económico.



Guzmán, junto con su equipo económico, concurrirá después de las 13 para exponer ante la Comisión de Presupuesto sobre los aspectos centrales del proyecto y los cambios que se introducirán en las partidas establecidas en la iniciativa enviada el 15 de septiembre, como lo establece la Ley de Administración Financiera.



El proyecto girado por el Gobierno prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $ 131,1; y contempla un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos.

.

El ministro hará un informe sobre el Presupuesto, detallará las modificaciones que se introducirán en el proyecto y responderá preguntas de los diputados y diputadas del oficialismo y la oposición.En declaraciones a FM La Patriada, el diputado nacional del Frente de Todos, integrante de la comisión de Presupuesto, afirmó que el proyecto de Presupuesto 2022 " tendrá mayor inversión social y sostendrá el ritmo de obra pública, que lo duplicamos respecto al macrismo".Casaretto puso de relieve la mejora en los índices económicos, al sostener que "hay una reactivación muy fuerte. Nuestra responsabilidad es que ese crecimiento llegue a distintas partes del país en equidad social".

.

También confió en que en el debate del proyecto "va a primar el sentido común y la racionalidad", y estimó que "nadie va a obstruir que el Gobierno tenga el presupuesto". Según el legislador del Frente de Todos, "el pueblo argentino debe tener en claro de qué lado estamos nosotros, defendiendo el interés nacional", al señalar que "".En tanto, el diputado del PRO,, porque advirtió que " si el Gobierno no da respuestas, probablemente votaremos en contra".Sin embargo, Laspina, en declaraciones a FM Con Vos, dijo que "si el Gobierno rectifica algunos valores irreales y empieza a explicarnos cómo va a ser la corrección fiscal,"."Si no lo hace, nos vamos a tener que poner en una situación bastante belicosa", aseguró el legislador. Respecto a la posibilidad de que el Gobierno disponga una prórroga del Presupuesto si no llega a un consenso con los bloques opositores, Laspina afirmó: "No le doy mucho crédito a esa versión".