La mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados, junto a algunos diputados oficialistas, rechazaron este miércoles por la mañana el artículo del proyecto incluido por el Frente de Todos (FdT) en el Presupuesto 2023 mediante el cual se disponía el pago del Impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.



La negativa al artículo 100 reunió 134 votos negativos provenientes de Juntos por el Cambio; el interbloque Federal; la Izquierda y algunos diputados del FdT de extracción gremial.



Con 116 votos, el oficialismo y cinco diputados de espacios que habitualmente son aliados, no alcanzó el número para imponerse en el tratamiento en particular de la iniciativa. En una votación inmediata posterior, al tratarse el pago por parte de los jubilados del Poder Judicial, el resultado fue 129 a 121. Aunque la izquierda revirtió su posición, igualmente no alcanzó para que el artículo fuera avalado.

Antes de la elección, la diputada del Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, solicitó que se diferenciara en dos artículos diferentes a los jueces de los empleados del Poder Judicial, para permitir diferentes posicionamientos; pero la propuesta no fue aceptada por el FdT.

Carlos Heller, durante la sesión de Presupuesto.

Tampoco se dio lugar a un pedido de José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, para que se establezca una especie de “compensación a los jueces por la detracción en Ganancias y de esa manera evitar la posible litigiosidad”.

Luego habló Itai Hagman, legislador del Frente de Todos, quien aclaró que no se está con esta ley "modificando la remuneración de jueces y funcionarios de Poder Judicial", sino "legislando si corresponde o no un tributo".

Más allá de que de acuerdo a los discursos que se fueron sucediendo durante la sesión que comenzó el martes a las 13.30, el oficialismo no claudicó en su iniciativa de poner el tema en consideración.

Con el correr de las horas, desde diferentes bloques opositores comenzaron a manifestarse en relación con la propuesta incluida en el texto del Presupuesto por el oficialista Marcelo Casaretto, y la mayoría de las opiniones fueron contrarias a su aprobación.



Incluso, desde alguna bancada, como Evolución Radical o Provincias Unidas, se intentó convencer a los principales referentes del oficialismo para que separen la discusión del tema Ganancias de la del Presupuesto nacional, pero la respuesta de los liderados por Germán Martínez fue negativa.