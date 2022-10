Ministros y otros funcionarios de los principales organismos del Gobierno nacional expondrán en la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto 2023 en la segunda semana del debate de la iniciativa que establece los gastos y recursos proyectados para el año próximo, que el oficialismo aspira a votar el 26 de octubre.



El tratamiento del proyecto se reanudará este martes a las 11 tras la presentación que realizó el ministro de Economía, Sergio Massa, quien respondió preguntas de los legisladores opositores, quienes a diferencia del año pasado se muestran proclives a colaborar para sancionar el Presupuesto.



Massa explicó a lo largo de más de dos horas y media las variables macroeconómicas estimadas para el 2023 que tienen como objetivo alcanzar un crecimiento del 2% del Producto Bruto Interno (PBI), una pauta de inflación del 60% y una reducción del déficit del 2,5 al 1,9 del PBI.



Un dato distintivo es que más del 65% de los fondos se destinarán a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.



Si bien a lo largo de su disertación dio un minucioso detalle de cada área, el principal eje de su discurso fue plantear que se trataba de un Presupuesto " prudente y realista, planteado con responsabilidad" y abogar por un consenso que permita su sanción, tras el rechazo del año pasado.



El discurso de Massa tuvo una buena recepción en los bloques mayoritarios que pueden inclinar la balanza en el momento de la aprobación del proyecto como el interbloque Federal, Provincias Unidas y parte del bloque radical, aunque ya todos adelantaron que pedirán algunas reformas.



Por eso será importante la visita de los ministros acordada entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y los bloques políticos, para que allí los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) y bancadas provinciales comiencen a realizar sus propuestas de modificaciones.



Un reclamo que siempre plantean los legisladores del interior de todas las fuerzas políticas son los subsidios para el transporte, y la realización de determinadas obras de infraestructura.

Los funcionarios que adelantaron que asistirán

Moreau informó que el martes venidero, desde las 11 en la Sala 2 del Anexo C, concurrirán a exponer ante la Comisión de Presupuesto -que preside Carlos Heller (Frente de Todos)- los ministros Jaime Perczyk (Educación) y Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación), y posteriormente lo hará Juan Cabandié (Medio Ambiente)



En la misma jornada darán sus informes los secretarios del Palacio de Hacienda Flavia Royon (Energía), José Ignacio De Mendiguren (Industria y Desarrollo Productivo) y Juan José Bahillo (Agricultura), y los presidentes de Cammesa y Enarsa, Sebastián Bonetto y Agustín Gerez, respectivamente.



El cronograma de trabajo seguirá el miércoles con las exposiciones de los ministros de Defensa, Jorge Taiana; y de Trabajo, Claudio Moroni; y de los directores de Aduana, Guillermo Michel, y de AFIP, Carlos Castagneto, entre otros funcionarios..



Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron que se podría invitar a pedido de JxC al presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y a los presidentes de las empresas estatales Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y Aysa, Malena Galmarini.

Qué escenario evalúa el presidente de la bancada del Frente de Todos

El presidente de la bancada del FdT, Germán Martínez, consideró que Juntos por el Cambio "no va a querer tener la experiencia del año pasado" cuando rechazaron el Presupuesto diseñado en la gestión de Martín Guzmán, al tiempo que aseguró que "hay dirigentes opositores que sostienen que no se puede volver a repetir ese error".

En declaraciones a los periodistas acreditados en el Congreso Nacional, Martínez dijo que "este martes empieza la semana con una presencia muy fuerte de ministros, secretarios, y la otra ya estamos debatiendo el dictamen, que luego se llegará al recinto de sesiones".

Posición de parte de la oposición

Desde el PRO, la diputada Germana Figueroa Casas dijo que, "en el primer análisis realizado, surgen muchas dudas sobre cómo se va a reducir la inflación al 60%". Y agregó: "Además no hay justificativo sobre cómo va a financiarse el déficit, se planifica mucha deuda a colocar en el sector privado sin garantía de que pueda conseguirse".



"Estamos esperando la presencia de los ministros para obtener información específica sobre cuestiones como obras, subsidios al transporte y otros gastos. Esperamos poder trabajar sobre la Ley y que nuestros aportes sean tomados en consideración para construir el consenso necesario y lograr la sanción del Presupuesto", finalizó.



El proyecto de gastos y recursos para el 2023 prevé un aumento del consumo privado estimado en un 2,2 % y la inversión en un 2,9%, en tanto en materia de financiamiento se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.



En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental $1,6 billones, a Servicios de Defensa y Seguridad $1,2 billones, a gastos sociales $18 billones, servicios económicos $ 4,5 billones, deuda pública $ 2,9 billones, lo que implica casi $ 29 billones.



El presupuesto contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.



Otro aspecto central será la posibilidad de blanqueos de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como también para la adquisición de viviendas usadas.