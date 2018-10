Cambiemos obtuvo la firma del dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto para el año que viene, el cual se debatirá este miércoles en sesión especial en la Cámara de Diputados.



Sin embargo, hubo momento para polémica y tensión. Poco antes de que se acordara el dictamen, el oficialismo ya había enviado la nota formal de convocatoria a la sesión especial.



Esto generó el enojó de los disputados opositores, como la deje del bloque de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, que manifestó "La descalificación más habitual que nos hacían a nosotros era decir que habíamos convertido el Congreso en una escribanía del Poder Ejecutivo. Les quiero comunicar que han convertido al Congreso en una escribanía del Fondo Monetario Internacional. Hoy somos una escribanía del FMI. Sesionamos cuando lo dice el Fondo y votamos lo que nos pide".

El escándalo se desató, según reproduce Parlamentario.com, cuando el puntano Andrés Vallone pidió intervenir para advertirle al presidente de la comisión, Luciano Laspina, que "estamos en medio de un acting, donde usted es el Tinelli que lleva adelante este acting...".



Avellone agregó enfáticamente: "Nos acaba de llegar por teléfono la citación para la sesión de mañana, cuando aquí todavía no se ha sacado dictamen. Nos hemos bancado que no venga nadie de los que hemos solicitado que citen; nos hemos bancado que el Senado comience a citar el Presupuesto cuando aún no tiene media sanción…".

Tras reclamar entonces que "si hay dictamen muéstrenlo. Que nos hagan llegar el dictamen. ¡Terminemos con la hipocresía, todos sabemos que tienen dictamen y lo tienen firmado, muéstrenlo, lo queremos leer!", finalizó.

Mientras debatían en comisión, se escuchó un grito de José Luis Gioja, quien afirmó "¡Estamos al pedo!".

Luego tomó la palabra Carlos Castagneto para afirmar que tenía conocimiento que "hace 45 minutos ya firmaron 27 diputadas y diputados el dictamen", y reclamó que fuera difundido el mismo.

Este #PresupuestoDelAjuste es un presupuesto inconsistente, obsoleto y cruel.

Están escuchando al Fondo Monetario y no la voz del pueblo argentino. pic.twitter.com/790aORr2ov — Carlos Castagneto (@CastagnetoC) 23 de octubre de 2018

Al no poder frenar el caos, Laspina le contestó a Horacio Pietragalla "Somos tan democráticos que los dejamos que nos insulten".

Cambiemos logró reunir las firmas y finalmente, en la sesión del miércoles se tratarán, además del Presupuesto, los proyectos de adenda al Consenso Fiscal 2018, reforma del régimen impositivo de Bienes Personales, revalúo de Ganancias de acuerdo al índice de precios, y régimen de monotributo especial para pequeños productores cañeros y tabacaleros.

Sin embargo, el proyecto pasó por varios cambios, entre los que se confirmó la creación de un fondo compensatorio de $6.500 millones para las provincias por el traspaso de los subsidios al transporte.



Además, se eliminó el artículo 53 del proyecto, sobre reestructuración de la deuda pública, al no poder arribar a una redacción consensuada, según publicó el portal Parlamentario. Asimismo, se aumentará en $500 millones de pesos la partida para el Conicet y para la secretaría de Cultura.



También habrá un incremento de $100 millones para la Sedronar y se duplicó, de $30 millones a $60 millones, la partida destinada al Plan de Lucha contra la Violencia de Género.



Por otro lado, también se decidió eliminar el impuesto interno a las bebidas espumantes, y se agregó un refuerzo presupuestario de 500 millones de pesos para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).