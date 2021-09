El paso del coronavirus por nuestro país no sólo dejó problemas sanitarios, económicos o sociales, sino también en lo que hace a lo habitacional, ya que los aumentos de los alquileres, desalojos y el poco acceso a préstamos hipotecarios hacen que las personas tengan que pensar en variantes para tener sus viviendas.

Ante esta situación, el Gobierno puso en marcha hace tiempo un nuevo programa similar al Procrear: el Plan Reconstruir, oficializado en el Boletín Oficial mediante la resolución 99/2021 del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, dirigido por Jorge Ferraresi.

.

Sin embargo, el objetivo del programa no es comenzar con nuevos proyectos, sino terminar con los que no han sido finalizados, tal como establece la medida: "El objeto del "PROGRAMA RECONSTRUIR" será la finalización de obras que, en procesos de construcción con aportes del ESTADO NACIONAL a través de los diferentes Programas o Planes del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, se encuentren paralizadas en su ejecución, como asimismo aquellas que, habiendo sido proyectadas o aprobadas, no han sido iniciadas".

De esta forma, el Programa Reconstruir abarca a 55.000 viviendas que, con aportes del Estado nacional, se encuentran a medio hacer o con proyectos aprobados y no comenzados. Así, el Gobierno planea terminar con las viviendas comenzadas durante el plan Procrear 2020 que no hayan sido completadas y que pertenezcan a individuos en "situación de déficit o vulnerabilidad habitacional y de sectores de medianos recursos con dificultad de acceso a una solución habitacional".

.

Otro de los objetivos del Programa Reconstruir es el de reactivar uno de los sectores más golpeados por la pandemia: la construcción y los materiales de obra.

El nuevo plan de finalización de viviendas será financiado con créditos presupuestarios del ministerio con un programa de recupero en favor de este a cargo de los titulares de derecho de las soluciones habitacionales, con un enfoque equitativo y solidario.

El máximo de cuotas otorgadas será de 30 años, es decir, de 30 pagos, y el valor de estos se definirán de acuerdo a los ingresos del grupo familiar, quiénes deberán abonar entre el 20 y 30 % de este cada mes.

Plan Reconstruir: cuatro líneas de crédito

- Finalización de obras de vivienda paralizadas.

- Construcción de viviendas proyectadas sin inicio.

- Obras de mejoramiento del hábitat urbano, de infraestructura frentista, nexos de media escala y complementarias de equipamiento urbano, paralizadas o proyectadas sin inicio.

- Financiamiento de acciones de regularización dominial y titulación.

¿Mejor que pagar un alquiler?

La respuesta más clara a por qué conviene aplicar al plan Procrear más que pagar un alquiler es simple: este asegura una vivienda propia, algo que la segunda opción no permite.

Por otro lado, teniendo en cuenta la Ley de Alquileres, el panorama de los inquilinos se puede complicar ya que, aunque la actualización de los precios será anual, el Banco Central determinará el índice de aumento y la rescisión de los contratos se flexibilizará en favor de estos, existe la gran duda sobre si esta ley podrá ser llevada a la práctica.

.

Por lo pronto, este panorama que complica a los propietarios implica aumentos en los valores de los alquileres y complicaciones a la hora de encontrar un nuevo hogar para los inquilinos, quienes ven afectado su poder adquisitivo debido a esta situación. En este caso, acceder al Procrear resulta una opción más segura, aunque complicada para cumplir con los requisitos.

Requisitos Programa Reconstruir

- Ser argetnino o extranjero con residencia permanente.

- Deberás tener el DNI vigente o actualizado.

- Los ingresos formales de los trabajadores tendrán que ser entre $53.500 y $175.000 del grupo familiar.

- La edad es entre 18 a 64 años al momento de completar el formulario de inscripción.

- No tener una propiedad o propietarios/as de bienes inmuebles.

- No podrás estar en el veraz o tener antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

- No encontrarse inhibido/a.

- Contar con una antigüedad de 12 meses en relación de dependencia.

- La vivienda tiene hasta 60 m2 de superficie.

- Tener en cuenta que para poder hacer la inscripción del programa reconstruir los terrenos no pueden estar en barrios cerrados o privados y el valor tendrá que ser hasta $3.500.000. El terreno tendrá que estar escriturado antes del 31/3/2021.

- Solo va a poder construir casas de modelos de viviendas ya pre armadas y será de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Formulario para anotarse en Programa Reconstruir

El formulario online para poder anotarse en los nuevos créditos del programa Reconstruir se podrá acceder de la siguiente manera:

- Ingresar al sitio web de Casa Propia del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

- Elegir dentro del menú la opción de Créditos Casa Propia.

- Seleccionar la línea del crédito: Refacción o Construcción

- Completar el formulario con todos tus datos personales y del grupo familiar.

- Aportar DNI, Apellido y Nombre, dirección del domicilio e información del terreno.

- Es importante tener en cuenta que en campo de titularidad al momento de realizar la inscripción en el formulario tendrás que cargar los datos correctos ya que luego no vas a poder modificar los mismos.

¿Cómo me inscribo en el Programa Reconstruir?

Si se quiere inscribir los pasos son muy fáciles y simples. Primero completar el formulario el cual se encuentra habilitado en la página web de Casa Propia. Ahi tendras que aceptar los términos y las condiciones de estos créditos ya que se va a cruzar los datos entre AFIP, ANSES y el Banco Central para determinar si cumplis con los requisitos.

Beneficios Programa Reconstruir

Los principales beneficios del plan Reconstruir son:

- Acceder a una línea de préstamos para comprar, construir o reparar una vivienda.

- Los descuentos en materiales puede llegar hasta el 50% para la construcción.

- El subsidio es por parte del estado hasta el 50%.

- La inscripción se realiza de manera online.