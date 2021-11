El dirigente frutícola de Cipolletti, Horacio Pierdominici, llamó la atención de todos ayer en su ciudad al concurrir a votar con un polémico barbijo que mostraba las figuras del ex dictador Jorge Rafael Videla y del ex líder del movimiento carapintada Mohamed Alí Seineldín.

Como justificación de su provocadora acción, Pierdominici sijo que "la gente ya no quiere vivir más en democracia porque los políticos abusan de todos nosotros Ellos son los únicos que ganan siempre". Para completar el insólito cuadro, el hombre luego emitió su voto, ejerciendo su derecho democrático, precisamente.

Pierdominici concurrió a votar ayer por la tarde en la Escuela Secundaria de Río Negro N°65 del barrio El Manzanar. Ingresó tranquilo hasta que la gente que se encontraba presente reconoció las caras que llevaba en su barbijo, con fondo negro. Se traba de Videla y Seineldín. Algunos se mostraron indignados, al tiempo que otros simpatizaron y hasta le sacaron fotos.

Consultado por el medio local LM Cipoletti, el chacarero sostuvo que “no me parece polémico este barbijo porque ninguno es más represor que este gobierno. La democracia por lejos, y esto no me lo podés discutir, perjudicó más gente que la dictadura militar. A la historia de la dictadura sólo la cuentan algunos”.

Paradójicamente, argumentó luego que podía llevar ese barbijo porque se está en democracia y tiene el derecho de expresarlo libremente. Segundos después, volvió a cuestionar a la democracia y a las instituciones, dijo que no cree en la Justicia y que concurrió a votar porque es una obligación y prefiere evitar problemas.

Defensor del ex dictador Videla

“A Videla lo tildan de represor y lo mataron adentro de una cárcel”, comentó sobre la condena de reclusión perpetua contra el ex dictador, condenado por 469 crímenes de lesa humanidad entre los que se conocen 66 homicidios, 306 secuestros, 97 torturas y 26 robos. Cabe recordar que el propio Videla se defendió en un juicio, a diferencia de las víctimas del terrorismo de Estado.

“Los otros señores, los guerrilleros, se fueron a otros países, y encima cobran una jubilación, los terroristas. Por eso no creo en la Justicia ni en ninguna institución. Hace algunos meses atrás viaje al exterior y este gobierno me tuvo 30 días parado afuera, no me dejaban entrar. Tuve que volver en un avión privado pagando un montón de plata y ahí si pude entrar”, comentó Pierdominici.

Aseguró además que él no pertenece a ningún partido, pero reconoció simpatizar con la lista de Juntos por el Cambio que llevaba como candidato a Aníbal Tortoriello.

“No soy de ningún partido, son todos iguales. Los laburantes vivimos cada vez peor, solo los políticos y los sindicalistas viven bien. Pero Tortoriello ordenó el Municipio”, expresó.

Horacio Pierdominici justificó su actitud en que "la gente ya no cree más en la democracia ni en los políticos".

Pierdominici añadió que “en dictadura, estoy de acuerdo que hubo algunos excesos, pero si no venía hoy seriamos Venezuela. Vamos camino a eso. A mí me conocen como soy, soy así, no tengo anda que ocultar”.

En cuanto al polémco barbijo, el chacarero reveló que lo tiene hace cuatro meses y que incluso repartió varios a vecinos de Cipolletti.

“Lo uso todo el tiempo y nunca nadie me dijo nada. La verdad que solo me han dicho que está espectacular. Ojalá en algún momento tengamos un país democrático apoyado por las fuerzas armadas. Los Derechos Humanos están hechos sólo para los delincuentes”, finalizó el hombre.