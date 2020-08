Luego de anunciar la extensión de la cuarentena junto al presidente Alberto Fernández y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta realizó su propia conferencia de prensa para detallar el plan de flexibilización integral que se llevará a cabo a partir del lunes en Capital.

Según informó, el plan contempla el bienestar integral, la economía, el transporte y la educación. La primera etapa comenzará el lunes e irá avanzando de manera progresiva. Ese día, se habilitará la reapertura de comercios de cercanía y galerías barriales, excluyendo los negocios vinculados a la indumentaria y el calzado. Además, habilitarán la actividad administrativa en instituciones educativas y podrán volver a trabajar los escribanos.

En cuanto a las actividades al aire libre, Larreta informó que ampliarán el horario y que esta vez se podrá salir a hacer ejercicio de 18 a 10. "Todos deberán tener tapabocas, a excepción del que está corriendo. Saldrán en base al DNI. Es fundamental para el bienestar emocional y para la prevencion de enfermedades", dijo.

En tanto, los niños podrán salir de 10 a 18, para dividirlos de los que hacen actividad física. Al hablar del transporte publico, manifestó que seguirá siendo exclusivamente para trabajadores que cumplan tareas esenciales.

A partir del martes 21, van a abrir todas las plazas y parques para que la gente pueda caminar de forma mas distanciada. El jefe de Gobierno porteño advirtió que no permitirán la permanencia en dichos lugares.

El miércoles 22 se habilitará un máximo de diez personas en los templos y, a la reapertura de comercios, se le sumarán los negocios dedicados a indumentaria y calzado. También los lavaderos de autos, paseadores de perros e industrias.

El sábado 25 se retomarán las mudanzas en la Ciudad de Buenos Aires y quedarán habilitadas las galerías de arte. También la actividad de abogados, quienes podrán ir una vez por semana a sus oficinas. Desde el miércoles 29, vuelve la actividad de psicólogos, psicópedagogos, terapistas ocupacionales, kinesiologos y fonoaudiologos. Se suman a los comercios peluquerías, lugares de depilación, manicuría y pedicura.

A partir del 3 de agosto, se van a abrir comercios de cercanias en avenidas de alta circulacion

con criterio de DNI según los dias. Se excluyen los centros de transbordo como Liniers, Retiro, Constitucion, Once y avenida Avellaneda.

Rodríguez Larreta: "No hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo"



Rodríguez Larreta, aseguró que "no hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo" al ser consultado sobre la protesta prevista para el lunes contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "No hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo. No hay ninguna adhesión a título partidario", dijo en la conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño para dar detalles de cómo seguirá el aislamiento en la ciudad.



Agregó que entienden en la ciudad "la situación de incertidumbre que genera" la continuidad del aislamiento y dejó claro que también "respetan el derecho a manifestarse". Sin embargo, pidió "en esta oportunidad el máximo cuidado con el distanciamiento" debido a los posibles contagios de coronavirus que la cercanía social puede generar en un momento en el que los casos están creciendo.



La marcha fue convocada en redes sociales por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el actor Luis Brandoni, entre otros, para el lunes próximo, con el nombre 17A.

Larreta: "Vamos a ir a buscar casa por casa a los chicos que no tuvieron relación con la escuela"

El jefe de Gobierno porteño afirmó que "el 90 por ciento de los chicos de la ciudad han estado en conexión virtual con sus escuelas", y anunció que se implementará un programa para ir a buscar "casa por casa" a los niños que tuvieron contacto con los establecimientos educativos.



"Son 500 mil chicos que han mantenido este vínculo. Pero tenemos identificado 5.100 chicos que, por diferentes situaciones, no han podido mantener ese vínculo. Vamos a lanzar un programa para ir a buscarlos casa por casa", anunció.

Destacó que durante la pandemia “más del 90 por ciento de los chicos estuvo conectado con sus escuelas”. El plan, añadió, se hará "en colaboración con el Gobierno nacional" de la manera más cuidada posible, en una conferencia de prensa que brindó esta tarde en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.