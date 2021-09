Después de unos días de silencio público y de analizar el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el actor Pablo Echarri, identificado con el Frente de Todos, pidió a la ciudadanía que revea su posición y brinde "un voto de confianza" a la coalición oficialista en las compulsas de noviembre próximo.

Con las elecciones del domingo último, en las que el Frente de Todos obtuvo menos votos que la oposición en 17 distritos, los electores manifestaron su descontento con el rumbo del país.

“Más serenos y con la claridad del mensaje expresado en las urnas, el Gobierno debe ratificar e intensificar el rumbo de crecimiento y recuperación del salario. La sociedad debe darle un voto de confianza. La salida de esta crisis es con el Frente de Todos”, enfatizó Echarri en su cuenta de Twitter.

El actor, en procura de dejar en claro que persiste su identificación partidaria, en esa red social sigue con un tuit fijado con una foto del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. “Este hombre me enseñó que el miedo no es una opción a la hora de defender mis intereses y los de mi familia. Que la política es una herramienta maravillosa. Y a darme cuenta de que, en verdad, soy libre. Eternamente, gracias”, escribió Echarri el 27 de octubre de 2019 junto a la imagen.

En las PASO, la coalición oficialista obtuvo menos votos que la oposición en distritos clave del país, como en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de lograr un resultado negativo en las cuatro provincias patagónicas, incluida Santa Cruz.

El Frente de Todos sólo obtuvo números positivos en Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan y Tucumán. En Santiago del Estero y en San Luis, lo hicieron fuerzas provinciales. En el caso de Santiago del Estero, logró mayor cantidad de votos el Frente Cívico por Santiago, aliado del kirchnerismo.