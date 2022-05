El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se expresó a través de sus redes sociales en el marco del Día Internacional contra el Bullying. Cabe destacar que el funcionario es un ferviente luchador de los derechos de los más chicos en pos de evitar la violencia escolar.

"No subestimemos un problema que puede tener consecuencias graves. Sé que es difícil, yo lo viví. No son solo chistes", manifestó el funcionario a través de su cuenta de Twitter. Por último, concluyó: "Que el silencio no gane. Hablemos de bullying".

No subestimemos un problema que puede tener consecuencias graves. Sé que es difícil, yo lo viví.

No son solo chistes.

Que el silencio no gane. #HablemosDeBullying pic.twitter.com/KiQ0EDCC4n — Wado de Pedro ���� (@wadodecorrido) May 2, 2022

Junto al posteo de Wado, se puede apreciar un video en el que el ministro pide una toma de conciencia y habló desde su experiencia personal: "Quiero aprovechar, algunos saben que viví experiencias con eso. Tuve la suerte de tener en el colegio compañeros que fueron muy empáticos".

"Pero es cierto que esto no es un chiste, es una problemática que genera problemas graves en gran parte de la población escolar, también en los clubes y en un montón de instituciones", se escucha en el video.