Si no votaste en las Primarias Abiertas y Obligatorias, podés y tenés la obligación de ir a votar el las Elecciones generales legislativas del próximo domingo 14 de noviembre.

Sin embargo, debés justificar tu inasistencia en las elecciones PASO ante la Secretaría Electoral que te corresponde. El trámite se debe realiza dentro de los 60 días posteriores de la elección. Si no lo realizás vas a quedar inscripto en el Registro Nacional de Infractores al deber de votar.

.

¿Quiénes pueden votar en las próximas elecciones?

Están habilitados para elegir diputados y senadores los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años y los naturalizados, desde los 18 años que no se encuentren legalmente inhabilitados. Están habilitados para votar aquellos electores incluidos en el padrón electoral.

¿Quién hace el padrón electoral?

En la República Argentina, el padrón de electores realiza con los datos del Registro Nacional de Electores, que está compuesto por cuatro subregistros:

Electores por distrito

Electores inhabilitados y excluidos

Electores residentes en el exterior

Electores privados de la libertad

Este registro se actualiza permanentemente para incluir a los nuevos electores, asentar los cambios de domicilio y excluir a los electores fallecidos.

Cada año de elecciones se publica un padrón provisorio, que incluye las novedades registradas hasta 180 días antes de la elección general y a las personas que cumplen 16 años hasta el mismo día del comicio.

La razón de esta publicación es para que los electores chequéen si están habilitados para votar. Si un ciudadano elector no figura en ese padrón o encuentra errores en sus datos, puede hacer el reclamo ante el juzgado federal con competencia electoral.

30 días antes de las PASO se imprime el padrón definitivo, que está completamente depurado y es el que se utiliza el día de la elección.

¿Quiénes no pueden votar en las elecciones?

Las personas que no pueden votar en estas elecciones son:

Dementes declarados en juicio.

Condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y con sentencia firme, mientras dura la condena.

Condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años y si reincidió, por seis.

Sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción.

Declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción.

Inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Quienes por otras leyes quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.

Si no aparezco en el padrón, ¿puedo ir a votar?

No, no se puede votar si no aparecés en el padrón. Por este motivo, es importante controlar en el padrón provisorio si aparecés, y si todos tus datos son correctos. Ya que tampoco será posible votar si no contás con los documentos habilitados para este acto.

El padrón definitivo de las Elecciones 2021 se encuentra publicado desde el 16 de junio pasado. Ya podés consultar el lugar y la mesa donde votás ingresando aquí tus datos:

Ingresá el número de documento sin comas ni puntos, el distrito al que perteneces y el código de verificación que aparece en la pantalla. Así podrá sobtener el resultado con los datos correspondientes al lugar de votación.