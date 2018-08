La sesión fue convocada a partir de las 9.30 por la vicepresidenta Gabriela Michetti con el propósito de evitar que se extienda hasta la madrugada de este jueves, aunque todo dependerá del desarrollo y la modalidad de la discusión legislativa acordada por los jefes de bloque. Las proyecciones apuntan a que el resultado se daría entre las 22 y las 24 hs. del miércoles.



Hasta el momento, 38 senadores nacionales anticiparon que votarán en contra de la ley que despenaliza la práctica abortiva. Por su parte, 31 ya anunciaron que su voto será positivo, mientras que por otro lado hay un indeciso, el senador santafesino Omar Perotti, y una posible abstención, la de la senadora neuquina Lucila Crexell.



Así las cosas, la ley no será aprobada pero, en las últimas horas, la Juventud Radical envió una carta a los 9 senadores del partido que expresaron su negativa al proyecto que despenaliza el aborto.



Verdes. Con el senador Ernesto Sanz al frente, los jóvenes radicales quieren aborto legal, seguro y gratuito. (Gentileza Libertad Digital)

El mensaje al bloque de senadores radicales.