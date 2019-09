Los radicales, que manifiestan no sentirse representados por el gobierno del PRO, enfatizaron la necesidad de declarar la Emergencia Alimentaria para "buscar la posibilidad de 'hambre cero'" y pidieron "despolitizar cualquier intento de usar esta necesidad dentro de la campaña electoral".

El Consejo Económico y Social del Movimiento Nacional por la Democracia- UCR emitieron un comunicado el pasado sábado en que manifestaron su preocupación por "la magnitud de la población expuesta a no poder tener acceso a alimentos y medicamentos" y llamaron a "revertir esta situación de modo urgente".

"Decretar o legislar (lo mismo da) la Emergencia Alimentaria y Social es una decisión política", indicaron en el documento, que además enfatizó la necesidad de "buscar al menos la posibilidad del 'hambre cero'".

El Consejo también llamó a "quitar este tema de la contienda política" y "despolitizarlo" de "cualquier intento de usar esta necesidad dentro de la campaña electoral", lo "implica tener la capacidad política de articular una respuesta común".

"Dar respuesta a esta necesidad debe ser además el inicio de otros acuerdos que pongan el bien común por encima de las disputas secundarias: el hambre no espera y la Argentina no puede ni debe tolerar o aceptar que no exista un plato de comida en cada una de las familias que componen nuestra sociedad", puntualizaron.