El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ofreció una conferencia magistral en Buenos Aires, a la que asistió el presidente Mauricio Macri, donde dijo que los dos años que el mandatario lleva de Gobierno fueron "asombrosos" y confió que en su segunda gestión presidencial su foco estará en “intensificar las relaciones con Iberoamérica”.



“Constato que hay una estrategia gubernamental de inserción inteligente en el mundo”, siguió el español, que lo felicitó por “normalizar la economía, racionalizar el gasto público y alentar el desarrollo de talentos”.



Rajoy confió que se habían propuesto, junto con su par argentino, “cultivar los lazos indisolubles que unen a los dos países” y consideró que ambas naciones "están en inmejorables condiciones de proyectarse conjuntamente en el mundo” y “aportar mucho a la gobernanza global”.



Pero al margen de sus referencias a la Argentina, el mandatario dejó claro que en su segundo mandato al frente del gobierno español, Iberoamérica será una prioridad.

“Será la fase de intensificar las relaciones con Iberoamérica”, remarcó, pero aclaró que deben ser "relaciones simétricas y flexibles".

También dedicó algunos minutos a hablar de los peligros de un mundo "con crecientes pulsiones populistas y proteccionistas”, y consideró que “América latina se ha vacunado en muchos de estos males”.



Para Rajoy la respuesta a estos males no puede ser “ni aislamiento ni inacción”, sino “mantener la confianza en el orden multilateral”, una máxima que comparte con Macri.



En ese sentido llamó a Argentina a “seguir en esta senda en el marco del Mercosur” y avanzar en su camino de "convergencia con otros bloques exitosos, como la Alianza del Pacífico". El español también se mostró entusiasmado por la inminente firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE)



“Lo hemos perseguido 20 años y estamos cerca de conseguirlo” aseguró. Y se mostró satisfecho de que fuera una prioridad de la gestión de Macri. "Me sorprende que no lo fuera antes", remarcó.

La situación en Venezuela

Otra vez marcando sus coincidencias con el mandatario argentino, dijo que tenían una “preocupación compartida por la grave situación política y humanitaria de Venezuela”.

“Nuestro imperativo es devolver la palabra al pueblo venezolano, mediante elecciones libres y transparentes”, expresó, luego de que ayer ambos mandatarios afirmaran que no reconocerán las próximas elecciones que se lleven adelante en ese país.

En ese marco pidió “no anteponer ideas populistas trasnochadas y viejas antes que las necesidades de la gente”, y lo asoció a la famosa cita que pronunciara su compatriota, el filósofo José Ortega y Gasset, en su discurso en La Plata en 1939: “¡Argentinos, a las cosas, a las cosas!”, cerró Rajoy su conferencia magistral.

Antes de que comenzara el acto en el Hotel Alvear, en un salón contiguo el mandatario español fue declarado Huésped Ilustre de Buenos Aires, y recibió la distinción de manos del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Francisco Quintana.

Además fue nombrado Miembro Honorario del Consejo Argentino para las Relaciones

Internacionales (CARI) por parte del titular del "think tank", el ex canciller argentino Adalberto Rodríguez Giavarini.

El CARI y la Fundación Libertad fueron los organizadores de la conferencia, y tanto Rodríguez Giavarini como el titular de la fundación, Gerardo Bongiovanni, se encargaron de presentar al orador.

Entre los asistentes a la conferencia estuvo el ex presidente de la Nación, Fernando de la Rúa; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; el titular del Banco Provincia, Juan Curutchet; el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban y los embajadores Ramón Puerta, Pedro Villagra Delgado y Susana Ruíz Cerutti, entre muchos otros miembros de la diplomacia argentina y embajadores acreditados ante nuestro país, junto a economistas y empresarios de primer nivel.