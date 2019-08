El detenido empresario José María Nuñez Carmona intentó sin éxito conseguir el arresto domiciliario en la causa en la que fue condenado a prisión junto al ex vicepresidente Amado Boudou, por la venta de la imprenta ex Ciccone Calcográfica.



El Tribunal Oral Federal 4 rechazó el pedido de Nuñez Carmona para cumplir la condena a cinco años y seis meses de cárcel con arresto domiciliario para cuidar a su madre de 91 años, informaron fuentes judiciales.



En la misma causa Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión y ambos están presos en la cárcel de Ezeiza.



La defensa del empresario argumentó que su madre está mal de salud y que él es el único de los cuatro hermanos que se dedicaba a cuidarla.



El planteo fue rechazado por la fiscalía y la Oficina Anticorrupción en base a que Nuñez Carmona tiene hermanos que pueden cuidar a la madre, quien vive en Mar del Plata.



Nuñez Carmona "no tiene residencia permanente en la ciudad de Mar del Plata; por ende, como se dijo y está de algún modo explicitado en esta presentación concretada por su defensor, es dable presumir que no estará en condiciones de asistir y cuidar por sí mismo y en todo tiempo, a su señora madre", concluyó el Tribunal.



También se descartaron argumentos vinculados a problemas económicos para pagar tratamientos y remedios, ante los bienes que posee el empresario condenado.