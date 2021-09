La Casa Rosada fue escenario este miércoles de una serie de reuniones encabezadas por el presidente Alberto Fernández, luego de que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y otros funcionarios ligados al kirchnerismo pusieron su renuncia a disposición.

A De Pedro se sumaron luego los ministros de Justicia y Ciencia, Martín Soria y Carlos Salvarezza, respectivamente, y las titulares del PAMI y Anses, Luana Volnovich y Fernanda Raverta, además de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.



También hicieron lo propio los ministros Tristán Bauer y Juan Cabandié, de Cultura y Ambiente, respectivamente; el presidente del ACUMAR, Martín Sabbatella, y la directora del INADI, Victoria Donda.

En medio de las repercusiones de ese gesto, ocurrido tres días después de la derrota del oficialismo en las PASO 2021 legislativas, el jefe de Estado mantuvo encuentros con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y un grupo de ministros. Entre ellos, Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y el canciller Felipe Solá. Trascendió que las dimisiones presentadas serán evaluadas y, para eso, el Presidente se tomará unos días.

.

Ya de noche, todos se retiraron sin más novedades. En ese contexto, Moroni fue uno de los primeros funcionarios en expresar su respaldo a Fernández. “Mi total e incondicional apoyo al Presidente por todo lo que representó como la síntesis de lo que votó el pueblo en 2019”, sostuvo el ministro de Trabajo a través de su cuenta de Twitter.

De igual modo, también a través de las redes sociales, su par de Seguridad, Sabina Frederic, dio su apoyo al mandatario, “síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos. El Frente de Todos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad”.

Aníbal Fernández, con el Presidente

Una de las presencias sorpresivas en la Casa Rosada fue la del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que se reunió con el mandatario y señaló que, si estuviera en su lugar, “haría cambios” en su equipo de colaboradores “antes del 14 de noviembre”, cuando se celebrarán las elecciones generales.

Para el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), “las renuncias son simbólicas y no hay ninguna crisis política”. En medio de las versiones sobre un posible desembarco en el Gabinete, Aníbal Fernández aclaró: “Alberto no me ofreció ni le pedí nada. Tuvimos una muy buena charla, tenemos que seguir dialogando”. Y luego consideró que en el oficialismo debe haber “una discusión inteligente sobre lo sucedido” en las PASO.

Apoyo de gobernadores

A las muestras de apoyo de un sector del gobierno, Fernández sumó anoche el respaldo de varios mandatarios provinciales. Según fuentes oficiales, Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones) se comunicaron vía telefónica con el jefe de Estado para manifestarle que “apoyan sus decisiones” al frente del Poder Ejecutivo.

.

Lo mismo hicieron Juan Manzur (Tucumán), Omar Gutiérrez (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). “No es ni fue fácil gestionar en una pandemia, y nuestro Presidente lo hizo con coraje y cuidando la vida de todos y todas, sin especulaciones electorales”, escribió además Quintela en su cuenta de Twitter.

Jalil, por su parte, también posteó: “Quiero expresar mi apoyo al presidente @alferdez; es con todos porque la responsabilidad es de todos; un resultado electoral es producto de la democracia y no debe complicar la gobernabilidad; debemos escuchar y analizar cada demanda de la gente; así lo hicimos en Catamarca”. En tanto, Bordet señaló en sus redes sociales que “en tiempos como este es cuando más debemos conservar la unidad y cuidar la institucionalidad. Por eso quiero expresar todo mi respaldo al presidente @alferdez”

Marcha a Plaza de Mayo

Por su parte, la Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Evita pidió una “dirigencia fuerte” que exprese “la necesidad de diálogo económico y social” y convocó para este jueves a una movilización por “la unidad del Frente de Todos” en la Plaza de Mayo. Según el espacio que integra Fernando “Chino” Navarro, actual secretario de Relaciones Parlamentarias, “el mensaje autocrítico, conciliador y racional” del Presidente el domingo último luego de conocidos los resultados de PASO “es la dirección correcta” a tomar “para escuchar las demandas de nuestro pueblo”.