Fernando Cerro, el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC), renunció este lunes a su cargo por problemas de salud. En tanto, su reemplazante en el cargo, en el instituto encabezado por Jorge Todesca, será definido en las próximas horas junto a Jefatura de Gabinete y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.



Cerro, que continuará colaborando como asesor externo, había reemplazado a Graciela Bevacqua tras su alejamiento, luego que ésta ocupara la vacante dejada por Cynthia Pok, quien estaba a cargo de la Encuesta Permanente de Hogares, y tras su polémica salida aseguró que decidió alejarse de su cargo luego de que le cuestionaran los datos de desempleo porque "no dan como los responsables políticos desearían".



Durante 2017, Cerro sufrió un accidente cerebrovascular que lo marginó de sus funciones y tras estar rehabilitado retomó sus tareas a un ritmo moderado, por recomendación médica. Ya en su reciente consulta el ahora ex director del INDEC entendió que no podía seguir al frente de este cargo y presentó su renuncia.



En un comunicado, el INDEC agradeció los servicios prestados por Cerro, y señaló que debido a sus complicaciones de salud, el mando en la dirección técnica del INDEC se le tornó “difícil de compatibilizar con las enormes exigencias de nuestro programa de trabajo”.



“Fernando Cerro, Director Técnico del INDEC, ha dejado esa función para poder dedicarle mas tiempo a recuperar su salud. Lo hace en medio del respeto y el cariño de quienes compartimos la tarea. Le agradecemos su enorme y silenciosa contribución y le mandamos un fuerte abrazo!”, destacó Todesca en su cuenta de la red social Twitter.

