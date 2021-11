La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó este jueves apartar al juez de Dolores Martín Bava de la causa que investiga a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Así lo hizo al desestimar una recusación presentada por la defensa del ex presidente.

El abogado de Macri había recusado al juez con el argumento de que había demostrado ser “parcial” en esta causa. “A partir del comportamiento y actos desplegados por el Dr. Martín Bava tenemos la inamovible convicción y certeza de encontrarnos ante un magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente”, argumentó Pablo Lanusse, letrado del ex presidente.

Bava indagó días atrás al ex presidente por este caso y ahora deberá decidir si lo procesa. Actualmente, el ex mandatario se encuentra en Arabia Saudita, donde viajó el último lunes con autorización de la Justicia. La fecha de su partida coincidió con un nuevo aniversario del hundimiento del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

Pese a los cuestionamientos de la querella, el juez Bava permitió la salida del ex presidente, aunque le reclamó que presente la invitación príncipe Mohamed Bin Salam y explique el motivo del viaje. También le exigió enviar copia de los pasajes de salida y de regreso y estableció que debe presentarse 48 horas después del retorno para acreditar su llegada.

Las razones por las que Bava fue confirmado en la causa

Los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza ratificaron a Bava y concluyeron que no se advierte "algún motivo que pudiera generar temor de parcialidad o dependencia en los procedimientos, pasos y decisiones tomadas por el juez de la causa". El fallo se conoció después de una audiencia en la que el viernes último los jueces escucharon al defensor de Macri de manera presencial en Mar del Plata.

"Carece de asidero sostener un 'temor de parcialidad y ausencia de independencia' cuando lo que tenemos ante nosotros es la actuación de un magistrado que resuelve en favor del pedido de las partes", agregaron los camaristas, en relación a la audiencia donde a pedido de la defensa de Macri y de la fiscalía hubo una suspensión porque el ex presidente no estaba relevado de su deber de confidencialidad.

Macri pidió ser sobreseído