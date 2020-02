La duda sobre quién será el nuevo embajador de Argentina en España cada vez disminuye porque el nombre del ex diputado Ricardo Alfonsín, tomó fuerza estos últimos días. Todo indicaría que ya es el elegido.

La figura de Alfonsín, hijo del primer presidente de la democracia recuperada, cobró notoriedad ante la llegada este martes de Alberto Fernández en la visita oficial a España.

Esta designación será clave para nuestro país no sólo por el vínculo cultural entre ambas naciones, sino también porque se trata del segundo país con más inversiones en el nuestro, después de los Estados Unidos.

Alberto Fernández con el mandatario de España.

Si bien todavía no es oficial, el nombre de “Ricardito”, como lo llaman en el partido, es el que cumple con el perfil que las altas autoridades de Cancillería vienen adelantando para conducir la diplomacia que trabaja en la sede de Fernando El Santo, a dos cuadras del distinguido Paseo de la Castellana.

Al pricipio se creyó que podía tratarse de Emilio Monzó, otro crítico de la gestión de Cambiemos. Pero el ex presidente de la Cámara de Diputados negó esa posibilidad, ya que está decidido a hacer política en la provincia de Buenos Aires y dentro del PRO.

.

A pesar de que Alfonsín en distintas oportunidades negó que fuera a aceptar algún cargo, argumentando que será más útil al país desde afuera del Gobierno, pareciera que la persistencia oficial logró el objetivo.

Además de Monzó y Alfonsín, otros nombres que circularon para ocupar ese puesto fueron el de Leandro Sigman (hijo del empresario Hugo Sigman), quien a través de voceros expresó que no le interesaba la posición; Eduardo Duhalde, que por motivos de salud rechazó de plano esa responsabilidad, y también se habló del regreso de Carlos Bettini, aunque en este caso trascendió que no hubo ofrecimiento ya que el vínculo del ex embajador es muy sólido con Felipe González, muy crítico del presidente español.