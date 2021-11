El gobernador Ricardo Quintela recibió en Chamical al Ministro de Defensa, Jorge Taina. El motivo del encuentro fue la firma de acuerdos de colaboración mutua entre la Base Aérea y el Estado provincial y municipal en dicho departamento. Se trató de un acto de gran trascendencia dado el valor político de lo que se pone en juego.



Además de la intendenta anfitriona, Dora Rodríguez, gran parte del Ejecutivo provincial junto a legisladores e intendentes de otros departamentos, se hicieron presente esta mañana en Chamical para acompañar la firma de un acuerdo marco de colaboración reciproca, entre la Base Aérea dependiente del Ministerio de Defensa y el Estado Provincial.

La convocatoria de referentes y funcionarios se correspondió con el peso que tiene la figura de Taina dentro del Frente de Todos, pero más aún, fue acorde al valor que tiene para La Rioja la recuperación de su protagonismo en el relanzamiento de un proyecto de carácter estratégico para la defensa nacional; esto desde el punto de vista del desarrollo federal.

Además, la firma del acuerdo marco de colaboración reciproca es un avance en lo que hace a la integración entre el destacamento nacional y el proyecto de comunidad y de provincia donde se encuentra insertó, algo en lo que tanto Quíntela como Taina pusieron especial énfasis.



El ministro Taiana valoró el acto como el de un relanzamiento del espacio de la Fuerza Aérea en La Rioja; el cual está destinado al desarrollo tecnológico para la defensa de la soberanía nacional. Ubicó el mismo en el marco de los desafíos actuales del país, el cual demanda de fuerzas armadas modernas y respetuosas de la constitución.

Dentro de esto, el desarrollo de aeronaves no tripuladas, como el que se lleva a cabo en Chamical, constituye una de las tareas de vanguardia, que será potenciada con mayores recursos, los cuales ya fueron garantizados por Ley gracias a la iniciativa del actual Gobierno nacional.



La Base de la Fuerza Aérea en Chamical ha pasado por momento de esplendor y de abandono, ni que decir del triste papel que jugó en la última dictadura. Es más a cueto sobe esto, luego del acto en el hangar de la Base y para no dejar duda de a donde no se quiere volver, la comitiva se trasladó a la Ermita del hoy Beato Enrique Angelelli, en Punta de Los llanos, situada en el mismo lugar donde fue asesinado por el terrorismo de estado en el 76.



El compromiso de la Provincia, que pasa por colaborar con la re funcionalización de las instalaciones de la Base, es correspondido con la posibilidad de hacer uso del predio de la misma, para el desarrollo de un emprendimiento agrícola de gran importancia para suplir necesidades de la comunidad rural de la zona. Lo mismo con otras formas de colaboración mutua en materia de recursos humanos y tecnológicos, algo que consolida y potencia el bienestar de actores de una misma comunidad.