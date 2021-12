Aunque aseguró entender los motivos por los cuales las provincias de Mendoza, Jujuy y Corrientes, gobernadas por Juntos por el Cambio, firmarán hoy el Consenso Fiscal con la Nación, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que se trata de "realidades divergentes" a la de la Ciudad de Buenos Aires, que no suscribirá tal acuerdo.

En declaraciones realizadas al anunciar obras del arroyo Cildañez, Rodríguez Larreta recordó esta mañana que "el miércoles pasado almorzamos los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio y estamos todos muy coordinados, pero son realidades diferentes".



Posteriormente, refirió que los distritos gobernados por Juntos por el Cambio que hoy refrendarán el Consenso Fiscal (Mendoza, Jujuy y Corrientes) "tienen realidades diferentes, porque arrastran deudas con el Gobierno nacional que para su refinanciación necesitan el consenso fiscal".

Añadió entonces que "la situación es distinta en la Ciudad de Buenos Aires, donde, por el contrario, no tenemos deudas con la Nación sino que tenemos un reclamo ante la Corte por la coparticipación".



De esta manera, justificó las distintas posturas que hoy adoptará Juntos por el Cambio ante la convocatoria de la Casa Rosada para firmar el pacto fiscal, ya que mientras los gobernadores Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés firmarán el pacto impositivo con el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires no participará.



"Es diferente la relación desde el punto de vista económico entre la Ciudad y las provincias con la Nación, pero estamos coordinados y lo que quiero resaltar es que la Ciudad no aumentará impuestos", agregó el jefe de Gobierno porteño al referirse al acuerdo que hoy firmarán varios gobernadores con el presidente Alberto Fernández, a las 17, en Casa Rosada.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, amplió la postura del Gobierno porteño al remarcar que está de acuerdo "con una reforma tributaria integral como un primer paso para poder generar trabajo, generando inversión", pero no con el aumento de impuestos.

"Además, este consenso fiscal tiene una exigencia que es suspender las acciones judiciales, los reclamos judiciales contra el Gobierno nacional y nosotros tenemos un reclamo muy importante que presentamos ante la Corte Suprema de la Nación por una quita intempestiva e inconstitucional" de coparticipación, dijo el funcionario, reforzando los argumentos de Rodríguez Larreta.