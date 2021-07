El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ratificó este jueves que se presentará como precandidato a senador del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe en las PASO del 12 de septiembre y que se alejará de la cartera nacional que actualmente conduce.



"Voy a tener absoluta libertad para dar el debate político que necesita Santa Fe", ratificó Rossi esta mañana en declaraciones a LT8 Rosario, en sintonía con las declaraciones que había formulado el miércoles por la noche a la señal Todo Noticias (TN).



También anoche, pero en declaraciones a C5N, el presidente Alberto Fernández había señalado que los funcionarios del Gobierno que se presentarán como precandidatos para las PASO del 12 de septiembre deberán "dejar sus cargos" para afrontar la campaña, una postura a la que defendió como "regla ética".

Con la confirmación de su postulación,en la lista del Frente de Todos (FdT) que encabeza el actual senador provincialEste jueves por la mañana,En cuanto al armado de la lista, Rossi reveló que el Presidente le pidió " que hiciera todo para conseguir una lista única y lo hice con", pero contó que, cuando habló con Perotti, le dijo que " no quería que yo estuviera en la lista, y que Rodena tampoco, por lo que me di cuenta de que".

" Así que yo hice lo que el Presidente me pidió, hice tres alternativas de unidad, se las c", añadió.En sus declaraciones de anoche a TN, Rossi agregó: ""." Perotti quería domesticar al peronismo, hegemonizar al peronismo poniendo a dirigentes de su confianza, él ponerse de suplente, transitar la campaña provincializando el debate y escondiendo al presidente y la vicepresidenta, y a fin de año sacando al peronismo santafesino del Frente de Todos", advirtió.

" Claramente no lo comparto", dijo el titular de la cartera de Defensa, y agregó que " junto a Alejandra Rodenas anunciamos la decisión de conformar una lista, que fue lo que terminó abortando ese plan y lo obligó a cambiar de plan".Esta mañana, renovó sus críticas hacia el gobernador santafesino: “”, añadió.Por otra parte, consultado sobre si el armado del gobernador tuvo el consentimiento de, respondió: " No me consta el acuerdo de la vicepresidenta con el gobernador y si fuese así significará tener una diferencia en un aspecto menor de la política, que es el armado de las listas".

" A mí no me enamoraron los armados de lista de Néstor y de Cristina sino los valores, los sueños, la utopía y lo disruptivo que fue el kirchnerismo en la vida política argentina y, desde ese punto de vista, voy a estar en el mismo lugar", dijo.Y sumó: "".En ese marco, recordó que el mandatario provincial " se sentó en la banca del Senado para habilitar el allanamiento en su departamento propiciado por el fallecido juez (Claudio) Bonadio" y agregó: "¿ Usted cree que la va a defender? No la va a defender".

Por otra parte, consideró que el debate que se dará hacia el interior del peronismo en la provincia "tiene que ver con un modelo de provincia, de perfil" y aseveró: " A mí me asusta que el gobernador y su candidato a senador hablen deseosos de parecerse a la provincia de Córdoba".Santa Fe tiene que encontrar su modelo político propio y los senadores tenemos que ser puentes entre esas particularidades propias de la provincia con el modelo que llevan adelante el gobierno de Alberto y Cristina", concluyó Rossi.