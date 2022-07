El recinto de la Cámara baja volvió a abrirse este martes para realizar una sesión con proyectos consensuados entre el oficialismo y la oposición. Y antes del inicio de los debates, los legisladores del Frente de Todos hicieron circular carteles con un reclamo claro: "Salario Básico Universal ¡Ya!". Se trata de un proyecto impulsado por los diputados que responden a los movimientos sociales.

El pedido de los legisladores del FdT para que se avance con esta iniciativa tuvo lugar el día después de la jura de Silvina Batakis como ministra de Economía. "La revolución 4.0 lo pone más en evidencia todavía. El mundo dentro de 50 años va a ser un mundo totalmente diferente a este y necesitamos discutir estos temas. Ni siquiera está resuelto en países que son más desarrollados, que tienen muchas menos necesidades que nosotros, pero sí es un tema que tenemos que debatir”, explicó la funcionaria sobre el proyecto luego de su asunción.

Incluso, la vicepresidente Cristina Kirchner se refirió a esta iniciativa. Lo hizo durante el acto realizado el último sábado en Ensenada, a 48 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Allí, negó que esté a favor de eliminar los planes sociales y pidió "comenzar a discutir" por un ingreso universal básico en la Argentina.

"Creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política, pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie. Que ésta es la gran ventaja de la AUH, la independencia", expresó Cristina Kirchner. Y luego agregó: "Es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan lllegar. Si hay 7 millones de trabajadores informales en Argentina, ¿por qué reciben un ingreso extra poco más de un millón y no los 7 millones? Nadie me lo puede responder, que la ayuda la cobren todos".

Salario Básico Universal: cómo es el proyecto

Según el texto del proyecto, se trata de una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en mayo fue de 14.400 pesos, y alcanzaría para establecer una base de ingresos para que la gente pueda ocuparse de formarse, terminar el colegio, o incluso conseguir otros empleos teniendo por lo menos un plato de comida asegurado.

Los diputados del Frente Patria Grande impulsan el tratamiento del proyecto.

El público objetivo, de acuerdo con la propuesta, será quienes tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero pobres. Es decir con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A.

Además, la premisa es ampliar mpliar el sistema de seguridad social, que cuenta con una protección muy amplia en niños y adultos mayores, pero con un gran déficit para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos. Uno de los requisitos para percibirlo es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta Alimentar.

Dentro del Frente de Todos, la propuesta es traccionada por los diputados del Frente Patria Grande: Itaí Hagman. Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli.

