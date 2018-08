La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió anoche dictamen de mayoría a favor de permitir al juez Claudio Bonadio el allanamiento de los domicilios particulares de Cristina Fernández de Kirchner, pero no de sus oficinas en el Palacio Legislativo. Después de una tensa reunión realizada en un colmado Salón Illia del Palacio Legislativo, el oficialismo impuso su criterio de permitir a la Justicia los allanamientos, al sumar las firmas de senadores justicialistas como Rodolfo Urtubey (Argentina Federal) y Adolfo Rodríguez Saá (Unidad Justicialista de San Luis) y también del salteño Juan Carlos Romero (8 de Octubre).

Senadores del Frente para la Victoria-PJ y también algunos del bloque Justicialista, como el formoseño José Mayans, se expresaron en contra, por entender que Bonadio no cumplió con el envío del auto fundado del requerimiento La senadora nacional y ex presidenta no participó del plenario, pese a que integra la comisión de Asuntos Constitucionales.

La intención de Cambiemos es tratar el despacho en una sesión especial pedida para mañana, a partir de las 11, aunque para habilitar su tratamiento en el recinto deberá reunir las voluntades de dos tercios, ya que no tiene los 7 días que exige el reglamento.

El pedido, de aprobarse, involucrará los domicilios de Uruguay 1306, de la ciudad de Buenos Aires; Mascarello 411, de Río Gallegos, y Padre Agostini y Los Tehuelches, de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

Las posturas

Desde el oficialismo, el senador Federico Pinedo fundamentó su respaldo para habilitar la actuación judicial. "No queremos entorpecer el accionar de la Justicia. Hay conformidad para que se autoricen los allanamientos. A futuro, todos los jueces sepan que hay que actuar resguardando la función legislativa", agregó.

El presidente del bloque kirchnerista, Marcelo Fuentes, objetó que en el oficio enviado por el juez a la presidencia del Senado, "no hay fundamentos suficientes para llevar a cabo la medida". En igual sentido se pronunció la senadora Anabel Fernández Sagasti, advirtiendo que la decisión de la comisión se daba en el mismo día en que se denunciaron actividades de inteligencia en las inmediaciones de las oficinas de Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, en Rodríguez Peña y Bartolomé Mitre.

También objetó que en la solicitud de Bonadio se incluyó el pedido de allanamiento para las oficinas de la senadora Fernández de Kirchner, sin especificar direcciones o mencionar al Senado. El senador Juan Mario Pais, del bloque Justicialista, puso reparos al procedimiento del magistrado y anticipó que se iba a abstener, sin sumar su firma al dictamen de mayoría.