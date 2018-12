El viceministro de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe renunció este miércoles luego de que se conocieran públicamente tres denuncias en su contra por violencia laboral y de género, informaron fuentes oficiales.



En un escueto comunicado, el gobierno informó que “el viceministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe comunica que este miércoles presentó su renuncia al cargo como secretario de Producciones, Industrias y Espacios Culturales, Pedro Cantini”.



Añadió que “su dimisión fue comunicada tanto a la ministra de Innovación y Cultura (Ana María González) como al gobernador de la provincia (Miguel Lifschitz)”.



En su texto de renuncia, el funcionario escribió que “al día la fecha no estoy notificado de ninguna denuncia por violencia de género, por lo tanto no sé de qué se me acusa”.



Las denuncias contra Cantini por presunta violencia laboral y de género se hicieron públicas ayer a través de redes sociales.



En tanto, fuentes de la investigación indicaron que existen tres casos presentados en los Centros Territoriales de Denuncia de la provincia, aunque aún no habrían sido judicializados.

De todos modos, el gobierno santafesino decidió aceptarle la dimisión al periodista, editor y productor cultural.



“Dejar el cargo me permitirá presentarme a la Justicia y ejercer mi derecho a defensa, como corresponde y deseo antes que nada, sin que esto pueda implicar algún tipo de tensión o daño involuntario al espacio y a la gestión que he tenido el honor de integrar hasta hoy”, señala el texto de la renuncia.