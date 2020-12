El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó esta tarde que “el modelo político y económico que se instauró en nuestro país desde el año pasado, busca acentuar la producción y el empleo. Acá no hay soluciones mágicas, sino una vocación de los funcionarios de poner de pie los programas que fueron devastados y abandonados”.

“Nosotros trabajamos para los argentinos que quieren sacar el país adelante, no para los que especulan. Y lo vamos a hacer, con empleo y producción. No hay una sociedad que se realice sólo con el Estado ni hay una sociedad que se realice sólo con el mercado. Hay que lograr una armonía entre ambas y ese es el desafío que tenemos por delante”, remarcó el Jefe de Gabinete.

Respecto a los desafíos para el año entrante, Cafiero destacó que lo más importante “es recuperar el empleo y el trabajo, que las PyMes empiecen a funcionar de manera adecuada” y aclaró que “es algo que viene sucediendo desde hace tres meses consecutivos, cuando la actividad económica empezó a superar no sólo los tiempos pre pandemia sino los del año anterior”.

Asimismo y haciendo un balance del primer año de gestión, el jefe de Gabinete sostuvo que “fue un año signado por un golpe muy duro y complejo como fue la pandemia, que afectó tanto al país, como al mundo entero” y en ese sentido subrayó: “considero que el país, el gobierno y los argentinos y argentinas pudieron estar a la altura de las circunstancias. En ese sentido, damos las gracias a todos, porque las políticas públicas que se llevaron adelante desde el Gobierno, fueron bien recibidas por la mayoría de los argentinos que optaron por cuidarse y cuidar a los demás”.

En esa línea, recalcó que “el Estado está buscando políticas públicas más focalizadas, acompañando a los sectores populares. Es equivocado y erróneo el concepto de que hay un Estado que se está retirando, ya que eso no se manifiesta ni en los programas, ni en el presupuesto”.

Por último, el ministro coordinador afirmó “no hay ninguna presión del FMI, sobre todo porque este gobierno no lo soportaría. Tenemos que resolver el problema, pero no aceptamos ningún condicionamiento“ y añadió en ese sentido que “al Fondo lo trajo Macri, era un problema que no teníamos“.